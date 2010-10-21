Беларусь готовит специалистов для крупнейшего горно-обогатительного комбината в Азии

Группа туркменских студентов будет учиться в белорусских вузах, все они — будущие калийщики. И работать им предстоит на крупнейшем горно-обогатительном комбинате в Азии. О его строительстве не так давно договорились Беларусь и Туркменистан.

Гультач — одна из немногих, кто получил заветную путевку в Беларусь. На деле она оказалась еще и путевкой в жизнь. Будущие специалисты по горной отрасли поступали в минский вуз в Туркменистане. Прошли чуть ли не национальный отбор.

Шохрат Аллахов, студент факультета химической технологии и техники БГТУ:

Многие хотели попасть сюда. Я очень рад, что нам это удалось. И наши родители гордятся этим.

В приемной комиссии — сплошь кандидаты и доктора наук. В том числе и белорусские. Итоговый комплект студентов этого года оказался внушительным.

В Беларусь они прилетели чартером. Всего больше сотни человек. Для страны с населением в пять миллионов это — внушительный десант. Сегодняшние студенты через пять лет будут главными специалистами горной промышленности Туркменистана.

Гранит науки здесь не только грызут, но и изучают на химию, вкус и цвет. Сейчас в расписании у будущих технологов и механиков горного дела только первые шаги. Для начала надо научиться хотя бы отличать гипс от глины и мела. Зато потом руки мыть не придется. Из студентов планируют сделать работников высшего класса.

Юрий Климаш, заместитель декана факультета химической технологии и техники БГТУ:

Учиться у нас очень сложно. Особенно первый курс — это настоящая школа выживания для них. Те, кто ее преодолевает, впоследствии становится очень хорошим и востребованным специалистом.

Для каждого из этих специалистов уже зарезервировано место в крупнейшем межгосударственном проекте. Аналог солигорского «Беларуськалия» договорились построить в Туркменистане больше года назад. По итогам визита Президента Беларуси. На месте Гарлыкского месторождения наши специалисты спроектируют и построят мощнейший комбинат . Он будет давать 1,5 миллиона тонн калийных удобрений в год. Срок сдачи объекта «под ключ» — пять лет. И ровно столько же времени надо студентам, чтобы научиться им пользоваться.

Алексей Мартиненок, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.