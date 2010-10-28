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Беларусь готовит для Армении кинологов и пограничных собак

28 октября 2010 06:37
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В кинологическом центре органов пограничной службы республики вручили дипломы зарубежным выпускникам.

На протяжении четырех последних месяцев здесь проходили подготовку пограничники из Армении. Специалисты успешно прошли курс служебного собаководства. И теперь, вместе с дипломами, они увезут на Родину десятерых четвероногих бойцов. Возможно, именно они и положат начало становлению кинологической службы армянских пограничников, так как до сих пор в Армении своих кинологов и служебных собак не было.

Кинологический центр расположен в Сморгони. Уже более 15 лет здесь готовят высококлассных специалистов-кинологов. Высокий уровень подготовки на днях оценили и эксперты Евросоюза, назвавшие центр одним из лучших в Европе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Геннадий Гуцу, начальник кинологического центра органов пограничной службы Республики Беларусь:
У нас есть разработанная методика, подготовлены служебные собаки, которые работают именно по освобождению заложников. Есть такие моменты, как то же конвоирование различными методами. Вот это ноу-хау они увидели у нас.

Азат Макарчан, старший группы службы национальной безопасности Армении:
Преподавательский состав здесь очень хороший. Они все специалисты своего дела. Я уверен, что после этого мы не подведём, будем продолжать это и у нас на Родине.

# общество

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