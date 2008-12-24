Беларусь готова к эре цифрового телевидения

Уже к 2010 году 80% жителей смогут ощутить преимущества цифрового сигнала. Благодаря ему, на одной частоте можно принимать от четырех до восьми телеканалов для домашнего телевизора. Кроме того, зритель получит более высокое качество картинки и стереозвук. Производители телепрограмм смогут порадовать виртуальными съемками, а также новыми технологиями визуальных и звуковых эффектов. Единственный недостаток цифрового ТВ – высокая цена цифровых телевизоров.