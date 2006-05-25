Беларусь - Германия: экология без границ

Сегодня в нашей республике стартовала белорусско-немецкая неделя "Экология без границ".Мероприятия Недели посвящены вопросам развития международного сотрудничества между Беларусью и Германией в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы.

В рамках Недели запланированы тематические семинары, посещение регионов, пострадавших от радиационного воздействия, знакомство с работой Республиканского НИИ радиологии.

Начало белорусско-немецкому проекту "Экология без границ" было положено в мае 2000 года. С тех пор делегации двух стран развивают добрососедские и партнерские отношения, обмениваются опытом по проблемам развития энергетики и использования водных ресурсов, обсуждают вопросы устойчивого развития Беларуси и Германии.