Прямой эфир

Беларусь - Германия: экология без границ

25 мая 2006 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня в нашей республике стартовала белорусско-немецкая неделя "Экология без границ".Мероприятия Недели посвящены вопросам развития международного сотрудничества  между Беларусью  и Германией в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы.
В рамках Недели запланированы тематические семинары, посещение регионов, пострадавших от радиационного воздействия, знакомство с работой Республиканского НИИ радиологии.
Начало белорусско-немецкому проекту "Экология без границ"  было положено в мае 2000 года. С тех пор делегации двух стран развивают добрососедские и партнерские отношения, обмениваются опытом по проблемам развития энергетики и использования водных ресурсов, обсуждают вопросы устойчивого развития Беларуси и Германии.
# общество # Экология

Другие новости рубрики

Все новости
25 мая 2006 12:11

На проспекте Независимости началась масштабная реконструкция

25 мая 2006 12:10

Проверка показала...

25 мая 2006 12:10

Когда пойдем во <взрослую жизнь>: в пятницу или в субботу?