Беларусь — единственная из стран СНГ, кто протянул «домашнюю» охранную конструкцию вдоль госграницы

Реформы последнего времени благотворно сказались на пограничной политике. Статистика говорит, что система заработала эффективнее. Контрабанды в прошлом году изъято на треть меньше, чем в 2009. Наркокурьеры попросту стараются вычеркивать Беларусь из своих маршрутов. Свои плоды приносят и программы по борьбе с нелегальной миграцией. Все это стало возможным и благодаря внедрению на границе новейших технологий.

Белорусская граница — это более 3500 километров, треть из которых — под особым контролем, вот как этот участок (см. видео к сюжету — прим. ред.). Там, через несколько сот метров, начинается Евросоюз. На восток, до самого Китая, можно даже не встретить пограничника. В Гродненской области действует один из самых высокотехнологичных барьеров на всем этом пространстве. Это барьер для наркотрафика, контрабанды и незаконной миграции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Понятно, что Беларусь — страна буферная. Поэтому здесь, на западном периметре, к разговору о национальных интересах прилагается список десятков государств, которым не безразличен уровень нашей охраны. Ведь это единственное место физического контроля контрабанды и миграции нелегалов, которые порой даже не успевают понять, откуда на «безопасной» по слухам тропе появляются бойцы с собаками.

Прогресс на месте не стоит. К примеру, этот участок оснастили новой системой два месяца назад (см. видео к сюжету — прим. ред.). От столбов, буквально напичканных электроникой, до основной границы — так называемая зона захвата. О том, кто сюда попал, знает вся застава — система-то интегрированная. Она смотрит, светит, оповещает, даже записывает.

Александр Давидюк, начальник отдела оперативного управления Гродненской пограничной группы:

При прохождении определенного рубежа идет сработка средств наблюдения, то есть видеонаблюдения, которое осуществляет запись.

В этом году из объектива камеры видеонаблюдения в изолятор попал квартет нелегалов. Причем только на этом участке! По всей Гродненщине словили уже тринадцать нарушителей, а за прошлый год по республике — 564. В целом, цифра снижается. И только потому, что «проводники» уже не всегда рискуют водить группы тех же афганцев через белорусскую границу. О себе думают: организаторам таких рейдов грозит уголовная ответственность.

Эдуард, конечно, попал сюда случайно. По словам, стал жертвой целого заговора каких-то людей в куртках и таксиста, который завез «туда, не знаю куда». Но туда оказалось нельзя.

Эдуард:

Я постоянно приезжаю в Беларусь в гости. Вот в Бресте отдыхали, снимали, всё нормально. Попросил таксиста довезти жо пункта, а он забирает в другое место.

В прочем, такие показания охранникам слушать не привыкать. Недавно граждане Шри-Ланки собирались готовить шашлыки прямо на границе. Только мясо забыли. Для гостя из Грузии дело скорее всего закончится депортацией, штрафом и штампом персоны нон-грата на срок до пяти лет.

А всю глобальность системы «Ворон» (см. видео к сюжету — прим. ред.)можно разглядеть только с высоты птичьего полета. С виду — обычный забор. Аналоги за рубежом используют для охраны домов, а также промышленных и военных объектов. Беларусь — единственная из стран СНГ, кто протянул такую «домашнюю» охранную конструкцию вдоль государственной границы. Принцип ее работы простой: одно касание — и на заставе уже знают, кто и где это сделал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В стационарную часть «Ворона», в этот мозговой центр, поступает информация со всех внешних участков. Причем компьютер со стопроцентной вероятностью может определить, кто коснулся зеленого забора — человек, птица или зверь.

Процессор работает по принципу искусственного интеллекта, причем его тоже надо обучать — на конкретном объекте с имитацией реальных сигналов вторжения. На белорусской границе «Ворона» обучали два года. И если раньше приходилось выезжать по тревоге семь раз в сутки, то теперь — раз в неделю.

Александр Давидюк, начальник отдела оперативного управления Гродненской пограничной группы:

Козырем ее является то, что за период эксплуатации уже осуществлена ее полная настройка от ложных сработок. Сюда входят также сработки от воздействия на чувствительный элемент животными, птицами, воздействия метеоусловий, что позволяет сократить действия пограничных нарядов.

Стало понятно, почему в белорусское приграничье не заростает международная тропа по обмену опытом. Сюда едут из Литвы, Польши, Финляндии, Казахстана, Молодовы, чтобы просто посмотреть, как на практике работает то, что увидеть можно только на специализированной выставке. Ведь наши экспонаты растянулись на сотни километров.

Игорь Буткевич, начальник гродненской пограничной группы:

Весь белорусско-польский участок — это приблизительно 170 километров — прикрыт сигнализационным комплексом. Прибалтийский участок несколько отличается от польского тем, что там нет сигнализационного комплекса, но там также внедряются новые технические средства.

Прибалтийский — это тот, где уже работают датчики движения. а еще тестируется система на основе сейсмической активности, которая улавливает малейшие колебания земли. Так что если ты не птица, жди погони с собаками. Кстати, к поимке каждого четвертого нелегала прикладывают лапу выпускники белорусского кинологического центра.

В Сморгонь за немецкими овчарками приезжают сами немцы. Центр считается одним из лучших в Восточной Европе. Его описание напоминает рекламный буклет отеля: сотня вольеров, бассейн, ветеринарный лазарет с полным набором оборудования, карантинное, инфекционное, родильное отделение, в котором, ксати, работают исключительно женщины. Правда, тепличные условия жизни компенсируют боевые тренировки.

Здесь собаку знакомят с запахом взрывчатки и наркотика. В игровой форме из щенка выращивают специалиста, которому нет альтернативы уже много лет. За прошлый год сморгонские питомцы унюхали свыше 70 килограмов наркотиков, столько же взрывчатки. Пять килограммов ядов и в четыре раза больше психотропов. А вот контрабанду по запаху не распознаешь. Игроков на нелегальной бирже питания, одежды, сигарет и алкоголя хватает. Купить подешевле и продать подороже — схема простая. Но осуществить ее с каждым годом все сложнее. На пунктах пропуска в копилку госбюджета пограничники работают в тандеме с таможней.

Николай Воловодов, начальник службы пограничного контроля гродненской пограничной группы:

Очень приличные суммы. К примеру, за прошлый год гродненской пограничной группой в доход государства изъято транспортных средств, то есть автомобилей, которые перемещались через границу и в них перевозились укрытые от контроля товары и разные предметы, около 80 машин.

Зато для легального бизнеса все дороги открыты. В этом Януш Сушинский убедился на собственном опыте. Поляк семь лет назад открыл в Беларуси собственное производство окон. И принцип одного окна, к которому за это время пришли на границе белорусы, смог оценить.

Януш Сушинский, бизнесмен:

У меня свой бизнес, поэтому езжу уже семь лет. Оформляют быстро. Сегодня, я думаю, только пятнадцать минут.

Общий транзит через республику продолжает расти. Теперь нашу границу за год пересекают примерно в три раза больше людей, чем живет в самой Беларуси. А совсем скоро проекты по упрощенному передвижению с Польшей, Литвой и Латвией откроют новые возможности для жителей приграничной зоны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».