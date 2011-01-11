Беларусь — единственная из стран бывшего СССР, где базу бывших ПТУ не только сохранили, но и приумножили

В Беларуси удалось не только сохранить среднее профессиональное образование, но и поднять его на качественно новый уровень. По этому показателю наша страна — лидер на постсоветском пространстве. Причем нередко за рабочими специальностями к нам приезжают далеко из-за пределов республики.

Артем Путенков в Витебск приехал из Смоленской области. Профессию выбрал осознанно. Впрочем, как и само учебное заведение. Теперь доволен и полученными знаниями, и будущей специальностью.

«Синими воротничками» называют квалифицированных специалистов рабочих специальностей. Сегодня спрос на такие простые профессии пошел в гору. Ведь умение работать руками гарантирует кусок хлеба в любых экономических обстоятельствах. К тому же, эти станки для многих учащихся — только старт в дальнейшей карьере.

Близнецы Вадим и Костя из Саратовской области осваивают профессию фрезеровщика. И мечтают о высшем образовании. Говорят, что знания, полученные в витебском техникуме, станут для дальнейшей учебы хорошей основой.Ведь в родном Балашове такого оборудования в учебных мастерских уже давно не увидишь.

Считается, что система профтехобразования рухнула с распадом Советского Союза. Беларусь — единственная на постсоветском пространстве страна, где базу бывших ПТУ не только сохранили, но и приумножили. Потому за образованием к нам едут из всех стран бывшего Советского Союза.

Анна Буевич, заместитель директора по учебной работе Витебского профессионального технического колледжа сельскохозяйственного производства:

В нашем учебном заведении постоянно обучаются граждане России, в том числе, имеющие вид на жительство, а также граждане других стран, в частности Казахстана, были учащиеся из Украины.

Сергей Коваленко, заместитель начальника Управления образования Витебского облисполкома:

Начиная с 2000 года, в Беларуси действует госпрограмма развития профессионально-технического образования. Ежегодно в рамках этой программы мы обновляем базу наших профессионально-технических учебных учреждений.

На север Беларуси учащиеся из стран СНГ приезжают получать самые разные профессии: от обувщика до лесничего и вальщика леса. Специалисты с белорусскими дипломами без работы не остаются. Как говорится, квалифицированные кадры решают все. И не только в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».