Беларусь чествует защитников Отечества

В Беларуси проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 90-летию Вооруженных Сил страны и Дню защитников Отечества. Почетные гости встреч и чествований - ветераны второй мировой, воины-интернационалисты и заслуженные армейцы.



В рамках молодежной акции "Служим Беларуси", награждали и лучших военнослужащих-активистов БРСМ. Самым успешным первичным организациям по итогам 2007-го вручили переходящие вымпелы и почетные грамоты. Лидеры впервые удостоились нагрудного знака БРСМ "Воинская доблесть". И сегодня же в Минске во Дворце Республики состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 90-летию Вооруженных Сил.



В связи с проведением праздничных мероприятий 23 февраля на некоторых участках столичных улиц временно закроется движение транспорта. С 12.00 до 12.30 оно будет ограничено по проспекту Независимости от улицы Комсомольской до Козлова, а также на участках по Киселева и Захарова.