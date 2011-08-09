Беларусь будет использовать мировой опыт лучших проектов по интеграции IT в образовательный процесс

Сегодня в Минске подписано соглашение между профильным ведомством, Парком высоких технологий и корпорацией Intel, которая является крупнейшим производителем микропроцессорной техники в мире.

Документ расширит возможности для участия белорусских преподавателей и школьников в международной образовательной программе.

На встрече в ПВТ был представлен первый совместный проект по внедрению современной среды обучения «один ученик — один компьютер», который стартует в сентябре. В качестве эксперимента учащиеся 2 и 3 классов некоторых школ получат возможность ежедневно использовать персональные нетбуки и электронные средства обучения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Мартинкевич, заместитель директора администрации Парка высоких технологий:

Каждый школьник получает в пользование персональный компьютер. В классе создается полностью совеременная информационная среда, то есть имеется беспроводной широкополосный доступ к сети интернет. Помимо этого, класс полностью оборудуется мультимедийными устройствами. Очень важный момент, что преподаватели пройдут специальную подготовку.

Александр Козлинский, директор по внешним связям корпорации Intel в странах СНГ:

Мы проводим это в странах, где мы видим, что есть партнеры, есть готовность государства к этому. Мы видим, что в Беларуси есть хороший партнер, есть программа, желание е воплотить. Поэтому в силу своих возможностей мы стараемся помочь.