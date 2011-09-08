Беларусь будет бороться за право стать первой страной-хозяйкой Европейских игр в 2015 году

Исполком Европейских олимпийских комитетов собрался в Минске впервые. Он объединяет без малого полсотни НОК Европы. Руководители комитетов континента собрались в Национальной библиотеке. С участниками встретился и Александр Лукашенко.

Присутствие президента обусловлено тем, что он возглавляет НОК Беларуси. Перед началом заседания Александр Лукашенко попросил почтить минутой молчания память погибших в авиакатастрофе в Ярославской области — команду хоккейного клуба «Локомотив».

Исполком Европейских олимпийских комитетов уже не первый день работает в нашей стране. В повестке большой спектр тем. Это и подготовка к XXX летним Олимпийским играм 2012 года в Лондоне; вопросы предстоящей Генассамблеи организации в Сочи.

ЕОК объединяет национальные олимпийские комитеты стран Старого света. В том числе и Беларусь. Наши представители принимают активное участие во всех мероприятиях организации. На юношеские фестивали мы отправляем лучших своих молодых спортсменов. Для многих это официальный старт карьере в составе национальной команды. Сейчас рассматривается вопрос о проведении с 2015 года Европейских игр по олимпийским видам спорта.

Александр Лукашенко:

Беларусь неоднократно становилась местом проведения самых престижных международных состязаний. Мы всей душой поддерживаем благородную инициативу Европейских олимпийских комитетов по организации с 2015 года новых комплексных соревнований — Европейских игр. Беларусь будет бороться за право стать первой страной-хозяйкой столь представительного спортивного форума. И если нам это будет позволено, то он будет проведен на самом высоком уровне.

Европейские олимпийские комитеты высоко оценивают деятельность белорусского НОК. Здоровый образ жизни и развитие спорта входит в число главных приоритетов государственной политики. Александр Лукашенко считает, что через 5 лет в рядах занимающихся спортом будет четверть населения.

Патрик Хики, президент Европейских олимпийских комитетов, президент Национального олимпийского комитета Ирландии:

Беларусь является хорошим примером взаимодействия государства с Национальными олимпийскими комитетами. Белорусские спортсмены занимают достойные места и получают много медалей на международных состязаниях, это является свидетельством больших вложений государства в спорт. Мы рассматриваем это как хорошие инвестиции со стороны Беларуси. Кстати, впечатляет и то, насколько хорошие условия созданы для спортсменов в построенных спортивных комплексах.

Александр Лукашенко отметил, что развитию олимпийского движения и спорта высоких достижений в Беларуси уделяется особое внимание. В стране работает 430 детско-юношеских спортивных школ, 12 училищ олимпийского резерва. В 38 центрах олимпийской подготовки оттачивают свое мастерство представители 49 национальных команд. В копилке суверенной Беларуси — 14 золотых, 28 серебряных и 48 бронзовых олимпийских медалей. Цифры говорят, что за 20 лет независимости в стране построено спортивных сооружений больше, чем за весь период пребывания в составе СССР, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Гвидо де Бонд, член исполкома Европейских олимпийских комитетов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Бельгии:

Я нахожусь под большим впечатлением от вашего президента, поскольку он не только лидер страны, но возглавляет Национальный олимпийский комитет. И это идет на пользу нашему общению и обмену мнениями — ведь получается, что мы коллеги и говорим на одном языке.

Александр Козловский, вице-президент Европейских олимпийских комитетов, почетный вице-президент Олимпийского комитета России:

То, что сделано сейчас в Беларуси — это как раз огромный вклад в мировой спорт. И то, что вы делаете для мирового спорта — это и вклад в свою молодёжь.

Владе Дивац, президент Национального олимпийского комитета Сербии:

Я впервые в Беларуси и то, что я увидел, меня очень радует. Буквально вчера мы посетили несколько спортивных комплексов. Там замечательные условия для подготовки спортсменов. Я очень рад быть здесь.

Много говорили о поддержке олимпийского движения. В частности рассматривается вопрос взаимодействия органов власти и Национальных олимпийских комитетов. Наша страна в этом смысле может служить примером конструктивного сотрудничества государства и спорта. Не секрет, что руководителями белорусских спортивных ассоциаций, в большинстве своем — это чиновники правительства, способные решать в интересах развития спорта многие вопросы. Александр Лукашенко отметил, что если ЕОК заинтересует подобный опыт, Беларусь готова обсудить данную тему и другие вопросы.