БелАЭС, Нацбиблиотека и БЕЛАЗ – в форме чего показали караваи на «Бацькавай булцы»?

Хлеб как произведение искусства. Атомная электростанция, Национальная библиотека, БЕЛАЗ и даже космическая ракета. Свои шедевры из теста в Свислочи сегодня, 17 августа, презентуют пекари со всей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально несколько часов назад в райцентре состоялось открытие самого вкусного каравай-феста «Бацькава булка».

Праздник еще молодой, но он уже приобрел народную любовь и пользуется популярностью не только среди белорусов. Отведать знаменитую плетенку приезжают и зарубежные гости. Кроме изделий профессионалов, традиционно представлены также работы пекарей-любителей. В 2024 году все они посвящены 30-летию института президентства и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Программа каравай-феста рассчитана на весь день.

Мы пришли всей семьей, мы пришли с внуками, которым очень нравится этот праздник, третий год мы приходим. Внуки наши – уже гости этого города, а мы жители этого города. Поэтому очень важно передавать все эти традиции своим детям.

Очень ценим нашу белорусскую культуру, считаем, что важно помнить о наших корнях, о труде людей, которые стараются, чтобы хлеб был у каждого из нас на столе.