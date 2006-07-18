"Бе-La-Русь-2006" собирает друзей

В этом году в нем примут участие свыше 500 юношей и девушек.
Учредители лагеря подготовили новую интересную программу. Так, в лагере пройдет песенный фестиваль "Бе-La-Русские зори", состоятся <круглый> стол, дискуссия "Каким мы видим будущее лагеря "Бе-La-Русь", конкурсная программа "Латвия глазами зарубежных друзей" и др.
В течение четырех дней юноши и девушки будут состязаться в силе, ловкости и быстроте в различных спортивных соревнованиях. Например, им предстоит определить сильнейшую команду в футболе, волейболе, перетягивании каната и силовом многоборье, а также пройти шуточную эстафету "мешочные бои".
Ярким событием станет грандиозный фейерверк и творческое представление делегаций стран-участниц на официальном открытии лагеря.
Мероприятие проводится с целью реализации программ молодежного международного сотрудничества, а также укрепления и развития дружеских контактов между молодежными организациями трех стран.