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"Бе-La-Русь-2006" собирает друзей

18 июля 2006 12:07
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26 июля в Верхнедвинском районе Витебской области откроется XV Международный молодежный лагерь "Бе-La-Русь-2006". По традиции у Кургана Дружбы он соберет представителей Беларуси, Латвии и России.

В этом году в нем примут участие свыше 500  юношей и девушек.
Учредители лагеря подготовили  новую интересную программу. Так, в лагере пройдет песенный фестиваль "Бе-La-Русские зори", состоятся <круглый> стол, дискуссия "Каким мы видим будущее лагеря "Бе-La-Русь", конкурсная программа "Латвия глазами зарубежных друзей" и др.

В течение четырех дней юноши и девушки будут состязаться в силе, ловкости и быстроте в различных спортивных соревнованиях. Например, им предстоит определить сильнейшую команду в футболе, волейболе, перетягивании каната и силовом многоборье, а также пройти шуточную эстафету "мешочные бои". 
Ярким событием станет грандиозный фейерверк и творческое представление делегаций стран-участниц на официальном открытии лагеря.

Мероприятие проводится с целью реализации программ молодежного международного сотрудничества, а также укрепления и развития дружеских контактов между молодежными организациями трех стран.

# общество

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