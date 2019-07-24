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БАТЭ проводит первый матч второго раунда Лиги чемпионов

24 июля 2019 18:30
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Новости Беларуси. Большой футбол снова в Борисове. БАТЭ начинает свой первый поединок в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соперниках у «жёлто-синих» норвежский «Русенборг».

БАТЭ проводит первый матч второго раунда Лиги чемпионов -1

Обслуживает встречу швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

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Старт сложился для команд по-разному. Чемпион Норвегии довольно легко в двух матчах расправился с североирландским «Линфилдом». А вот команде Алексея Баги пришлось помучаться с польским «Пястом».

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Ответный матч пройдет 31 августа в Тронхейме.

# Футбол Беларуси # общество # Фотофакт

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