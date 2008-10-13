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Батареи в домах минчан на этой неделе по-прежнему будут холодными

13 октября 2008 10:42
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Подавать тепло в жилые дома начинают, когда температура воздуха на протяжении пяти дней не превышает восьми градусов. Прогноз синоптиков на эту неделю +13. Пока же отопительный сезон начался в детских садах, школах, больницах и музеях. В госучреждения, промышленные здания и заводы тепло поступит в последнюю очередь, после того как полностью будет подключен жилищный фонд. Коммунальщики обещают подать тепло во все жилые дома за три дня.
# общество

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