Батареи в домах минчан на этой неделе по-прежнему будут холодными

Подавать тепло в жилые дома начинают, когда температура воздуха на протяжении пяти дней не превышает восьми градусов. Прогноз синоптиков на эту неделю +13. Пока же отопительный сезон начался в детских садах, школах, больницах и музеях. В госучреждения, промышленные здания и заводы тепло поступит в последнюю очередь, после того как полностью будет подключен жилищный фонд. Коммунальщики обещают подать тепло во все жилые дома за три дня.