Бастуют авиадиспетчеры двух крупнейших аэропортов Парижа

Отменен каждый второй рейс в Орли и каждый четвертый в Руасси-Шарль де Голль.

Пятидневная забастовка коснется преимущественно внутренних перелетов. Однако в компании предупреждают о возможных задержках или переносах международных рейсов.

Причиной для столь масштабных протестов послужили опасения диспетчеров за сохранность рабочих мест в ближайшем будущем. Франция вместе с Бельгией, Германией, Люксембургом, Нидерландами и Швейцарией намерена создать единую структуру контроля воздушного сообщения к 2012 году.

Нынешняя акция протеста продлится по 26 февраля. По словам представителей Air France, обо всех изменениях авиакомпании и клиентов будут информировать дополнительно.