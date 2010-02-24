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Бастуют авиадиспетчеры двух крупнейших аэропортов Парижа

24 февраля 2010 07:43
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Отменен каждый второй рейс в Орли и каждый четвертый в Руасси-Шарль де Голль.

Пятидневная забастовка коснется преимущественно внутренних перелетов. Однако в компании предупреждают о возможных задержках или переносах международных рейсов.

Причиной для столь масштабных протестов послужили опасения диспетчеров за сохранность рабочих мест в ближайшем будущем. Франция вместе с Бельгией, Германией, Люксембургом, Нидерландами и Швейцарией намерена создать единую структуру контроля воздушного сообщения к 2012 году.

Нынешняя акция протеста продлится по 26 февраля. По словам представителей Air France, обо всех изменениях авиакомпании и клиентов будут информировать дополнительно.

# общество

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