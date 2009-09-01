Барана продали с аукциона за 378 тыс. долларов

Баран породы тексель, которого за превосходные физические качества назвали Совершенством, был выращен на лугах шотландского графства Банффшир.

Его приобрел во время аукциона в Ланарке владелец местной фермы. Он не поскупился, ожидая, что его расходы окупятся, а прибыль в десятки раз умножится, когда у самого дорогого в мире барана появится потомство. Продавец Совершенства Грэхем Моррисон сказал, что итоговая цена барана «ему и присниться не могла».

Предыдущий самый дорогой баран в Британии был продан шесть лет назад. Производитель по кличке Тофилл Джо стоил 128 тыс. фунтов (208 тыс. долларов). Не так давно Тофилл Джо умер, однако полученный от него приплод принес его новому хозяину прибыль более чем в 1 млн. фунтов (1 млн. 634 тыс. долларов), пишет «Рэспублiка».