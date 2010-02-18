Бараку Обаме ищут помощника по социальным сетям

В США объявлен конкурс на должность специалиста по социальным сетям для модерации и продвижения аккаунтов Барака Обамы на сервисах MySpace, Twitter и Facebook.

Подать заявку на замещение вакансии можно на официальном сайте организации, где и появилось сообщение о новой должности. На сайте перечислены и требования к кандидату. Соискатель на эту должность обязан обладать великолепными навыками письма и редактирования, будучи внимательным к деталям, уметь писать сообщения, «побуждающие людей к действиям», а также хорошо разбираться в популярных сетевых сервисах. Кроме того претендентов просят приготовиться к ненормированному графику («это не работа с 9 до 17»), а также к переезду в Вашингтон.

Между тем, о предполагаемой зарплате и других условиях работы будущего онлайн-секретаря Обамы ничего не сообщается, отмечает Lenta.ru.

В настоящее время Барак Обама имеет 3,3 миллиона читателей в Twitter, 2 миллиона — в MySpace и более 7,5 миллионов — на Facebook. Для сравнения, официальную страницу Белого дома на Facebook регулярно читают 500 тысяч подписчиков. Известно, что до сих пор вести аккаунт в Twitter Обаме помогала Мия Камбронеро. Согласно данным ее профиля на Facebook, Камбронеро в 2008 году закончила университет Джорджтауна. Сообщается, что до конца февраля она уйдет с должности помощника Обамы по социальным сетям. При этом о возможных причинах ухода Камбронеро ничего не сообщается.