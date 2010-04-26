Барак Обама разминулся в аэропорту с вооруженным человеком

В воскресенье вечером на парковке рядом с аэропортом города Эшвилл в Северной Каролине был задержан вооруженный человек.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 апреля, вскоре после вылета из аэропорта самолета с президентом США Бараком Обамой на борту.

23-летний житель Огайо Джозеф Маквей (Joseph McVey) вышел из автомобиля на стоянке для арендованных машин с оружием в руках. Его немедленно задержала охрана аэропорта, которая работала в усиленном режиме в связи с недавним вылетом оттуда президентского рейса.

По словам начальника полиции аэропорта, машина, на которой приехал Маквей, была оснащена полицейскими мигалками, несмотря на то что тот не состоит на службе в правоохранительных органах.

Задержанный был направлен в тюрьму округа Банкомб. Ему предъявлено обвинение в создании угрозы общественной безопасности. Полиция и спецслужбы занимаются выяснением обстоятельств дела.

Обама провел в Эшвилле выходные, после чего вылетел в Западную Вирджинию для присутствия на поминальной службе по 12 шахтерам, погибшим при взрыве на шахте 5 апреля 2010 года, пишет Lenta.ru.