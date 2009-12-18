Банк, в обменном пункте которого произошло убийство кассира, закрывает почти все свои обменники

Поводом стала очередная кража. Благо в этот раз обошлось без жертв. Это произошло 18 декабря, буквально через несколько часов после пресс-конференции руководства банка, где журналистам предоставили данные осенних проверок злополучного пункта обмена валют.

Вердикт октябрьской комиссии: нарушений нет, рекомендации – есть. За полтора месяца до трагедии в Заводском районе департамент охраны дал советы в письменной форме. Выполнить их быстро не хватило энтузиазма. А поздно оказалось хуже, чем никогда.

Виктор Приходько, начальник управления режима и защиты экономической информации ЗАО «Абсолютбанк»:

– Качественно дооборудовать то же видеонаблюдение за два дня невозможно. Все будет сделано. Просто не хватило времени.

Письма на закупку охранных систем отправили в ноябре. Так что вопрос, кому не хватило времени – пока остается открытым. Как и вопрос, можно ли было избежать пятого по счету подобного случая в Минске за этот год.

Борис Чередник, председатель правления ЗАО «Абсолютбанк»:

– 17 ноября, по рекомендациям департамента охраны, нами были направлены письма на установку дополнительных тревожных кнопок с радиобрелком.

Алесандр Ластовский, руководитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

– С помощью радиобрелка из любой точки в обменном пункте или за его пределами можно подать сигнал об опасности, либо поставить обменный пункт на сигнализацию. Если бы у убитого кассира был бы такой брелок, вполне возможно, девушка могла бы успеть подать сигнал.

Резонанс трагедии прошелся почти по всем госструктурам. Безопасность банков в этом году уже стала больной темой. Так что финансистам расскажут о разнице между экономикой и экономией.

Зенон Ломать, Председатель комитета государственного контроля Республики Беларусь:

– Виновника найдут, но кроме того, кто это осуществил, должен нести одинаковую ответственность и руководитель данного банка, и те, кто отвечает в банке за эти направления.

Так или иначе, на следующий день банк лишился еще четырех кассиров. Люди просто уволились. Видимо нормы, пусть и выполненные, не дают ощущения безопасности. Подтверждение тому – новая кража в другом отделении того же банка. Она произошла 18 декабря. В тот момент, когда преступник проник в помещение, девушка-кассир вышла на обед. Утром в обменник завезли 55 миллионов рублей. Примерно на такую сумму злоумышленник и стал богаче. Так что эпопея с безопасностью работы в пунктах обмена валют продолжается.