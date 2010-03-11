Бангкокский зоопарк эвакуировал зверей перед митингом оппозиции

Часть обитателей зоопарка Дусит (Dusit Zoo), крупнейшего в Бангкоке, была эвакуирована в преддверии акции протеста оппозиции.

Три слона были перевезены в зоопарк провинции Сонгкхла на юге страны, еще два журавля и девять кенгуру отправились в другие питомники Таиланда. Причиной эвакуации животных стали опасения руководства зоопарка, что в районах, прилегающих к зверинцу, могут произойти беспорядки, пишет Bangkok Post. На пятницу, 12 марта, в Бангкоке запланирована крупная акция «красномаечников» — движения сторонников экс-премьера страны Таксина Чинавата, свергнутого в 2006 году.

По словам директора зоопарка, упомянутых животных эвакуировали в первую очередь, так как их загоны расположены неподалеку от крупной магистрали, которая ведет к зданию парламента и по которой могут пойти демонстранты. В случае если ситуация станет опасной, зоопарк готов продолжить эвакуацию животных. Для этого работники ветеринарной службы подготовили десятки клеток и соответствующий транспорт. Сотрудники зверинца дежурят 24 часа в сутки, сообщает Lenta.ru.

В данном зоопарке уже прибегали к эвакуации животных в апреле 2009 года, когда из-за серьезных акций протеста в Бангкоке даже было введено чрезвычайное положение. Тогда слоны и муравьеды были перевезены в зоопарк города Чонбури в ста километрах от Бангкока.