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Бангкок вновь открыт для туристов

05 декабря 2008 08:43
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Международный аэропорт столицы работает в обычном режиме.

Накануне здесь приземлился первый пассажирский самолет. Он доставил в столицу Таиланда 305 человек с курортного острова Пхукет. Массовые беспорядки в Бангкоке продолжались больше недели. Сторонники оппозиции заблокировали главные аэропорты страны, требуя отставки премьер-министра.

Заложниками ситуации стали сотни тысяч иностранных граждан, в том числе и белорусские туристы. Прекратились манифесты только после того, как Конституционный суд решил распустить крупнейшую партию правящей коалиции и запретил ее лидеру заниматься политической деятельностью.

# общество

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