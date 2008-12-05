Бангкок вновь открыт для туристов

Международный аэропорт столицы работает в обычном режиме.

Накануне здесь приземлился первый пассажирский самолет. Он доставил в столицу Таиланда 305 человек с курортного острова Пхукет. Массовые беспорядки в Бангкоке продолжались больше недели. Сторонники оппозиции заблокировали главные аэропорты страны, требуя отставки премьер-министра.

Заложниками ситуации стали сотни тысяч иностранных граждан, в том числе и белорусские туристы. Прекратились манифесты только после того, как Конституционный суд решил распустить крупнейшую партию правящей коалиции и запретил ее лидеру заниматься политической деятельностью.