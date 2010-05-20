Бангкок постепенно возвращается к мирной жизни

Тысячи работников городских служб разбирают бамбуковые баррикады, убирают улицы.

В городе значительно больше машин, появились пешеходы.

Власти рекомендуют жителям держаться вдали от сгоревших зданий, которые могут обрушиться. За ночь в столице Таиланда сгорели около 40 объектов. Без работы в одночасье остались 6 тысяч человек. По предварительным подсчетам, сумма ущерба превышает 100 миллионов долларов. Представители туриндустрии говорят о масштабном сокращении потока иностранцев, и, следовательно, огромных убытках.

Сегодня тайские власти на трое суток продлили комендантский час в Бангкоке и 23-х провинциях, чтобы пресечь попытки новых нападений на городские объекты.