Банда, возглавляемая 29-летним гродненцем, за год ограбила 34 немецких банка

Действовали грабители как будто по сценарию известных боевиков. Молодые люди заходили в отделения немецких банков, доставали оружие и требовали деньги. Получив наличность, скрывались на поджидавших их автомобилях.

На всю операцию уходило несколько минут, по этому, шансы быть пойманными на месте преступления были минимальны.

Такие налёты преступники совершали на протяжении года. Идейным вдохновителем и главарём банды был 29-летний житель Гродно. Кстати, ранее судимый в Германии за аналогичное преступление. В состав группировки входили жители нескольких стран. Непосредственными исполнителями были белорусы. Их нелегально переправляли в Литву, где местные сообщники обеспечивали поддельными документами. Жители Польши сопровождали налётчиков в Германию и обратно.

Юрий Бычек, старший оперуполномоченный по особо важным делам 11-го управления по Гродненской области ГУБОПиК МВД РБ:

После совершения преступлений, в течение суток граждане доставлялись в Беларусь, куда и привозили добытые деньги. Деньги делились руководителем, но 50% от всей суммы он получал сам.

Чтобы выявить банду, белорусские правоохранители работали в тесном взаимодействии с представителями немецкой полиции. Такое сотрудничество позволило выйти на след 27 участников международной преступной организации. Часть из них были задержаны непосредственно во время ограбления банков на территории Германии. Остальные, в том числе и главарь, обезврежены уже в Беларуси.

Дмитрий Крайн, заместитель начальника 11-го управления по Гродненской области ГУБОПиК МВД Республики Беларусь:

8 человек задержаны, арестованы и находятся в местах лишения свободы. 10 человек задержаны на территории Федеративной республики Германия. У четверых взяты подписки о невыезде. За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность до 12 лет лишения свободы.

На сегодняшний день уже известны 34 эпизода вооружённого нападения на банки Германии. Преступникам удалось похитить более 800 тысяч евро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Хотя главные фигуранты международной преступной группы уже за решёткой, оперативники уверены, что точку в этом деле ставить пока рано. Продолжается активная работа с правоохранительными органами соседних стран по выявлению пособников грабителей. Не исключено, что список задержанных может увеличиться.