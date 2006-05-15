Балконы и лоджии - на проверку!

В Центральном районе Минска обследовано более 300 тысяч таких конструкций. Как оказалось, многие балконы легче заново надстроить, чем восстановить.Еще недавно балконы удостаивались особого внимания столичных коммунальщиков лишь раз в три года. Но когда часть из них стала напоминать элементы не современной, а, скорее, средневековой архитектуры, стало понятно, что такого внимания явно недостаточно. Чтобы <балконный вопрос> не стал риторическим, осмотры стали проводить дважды в год. Ремонт проводят строго по графику.

К сожалению, некоторые жильцы не спешат прислушаться к рекомендациям специалистов, оставляя на балконе все то, что не вписалось в интерьер квартиры. В лучшем случае - это может привести к преждевременному износу, в худшем - к обрушению.

Пренебречь просьбами коммунальщиков жильцы, конечно, могут. Но вот шанса на мягкую посадку у них практически нет.