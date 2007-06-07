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Бал медалистов пройдет в Солигорске

07 июня 2007 08:14
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Сюда приглашены самые эрудированные и талантливые выпускники школ Минской области.Золотые и серебряные медали вручат более 370 юношам и девушкам на центральной площади города. Затем герои торжества прошествуют по улицам во Дворец культуры, где развернется большая праздничная программа. В ходе торжества также будут чествовать ветеранов педагогической нивы. Непременными атрибутами бала станут цветы, поздравления, музыка и, разумеется, традиционный школьный вальс.
# общество

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