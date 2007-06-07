Бал медалистов пройдет в Солигорске

Сюда приглашены самые эрудированные и талантливые выпускники школ Минской области.Золотые и серебряные медали вручат более 370 юношам и девушкам на центральной площади города. Затем герои торжества прошествуют по улицам во Дворец культуры, где развернется большая праздничная программа. В ходе торжества также будут чествовать ветеранов педагогической нивы. Непременными атрибутами бала станут цветы, поздравления, музыка и, разумеется, традиционный школьный вальс.