Бал марионеток прошел в Белорусском академическом музыкальном театре

Новости Беларуси, Минск. В эксклюзивных образах перед минчанами предстали 12 кукол из пластилина, фарфора и синтепона.

Образы шамана, клоунов и дам с веерами были навеяны автору испанским фольклором и скандинавскими легендами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Екатерина Пустовалова, автор работ, реквизитор Белорусский государственный академический музыкальный театр:

Пират висит. Он более умеренный, более естественный, более настоящий. В основном я стараюсь гиперболизировать: длинный руки, длинные ноги. Неживое, нечеловеческое я стараюсь передать за счет гиперболизированных форм, росписи лица. Человек же не будет ходить с расписанным лицом, с каким-то узорами, а кукла может себе это позволить.