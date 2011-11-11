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Бал марионеток прошел в Белорусском академическом музыкальном театре

11 ноября 2011 06:26
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Новости Беларуси, Минск. В эксклюзивных образах перед минчанами предстали 12 кукол из пластилина, фарфора и синтепона.

Образы шамана, клоунов и дам с веерами были навеяны автору испанским фольклором и скандинавскими легендами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Екатерина Пустовалова, автор работ, реквизитор Белорусский государственный академический музыкальный театр:
Пират висит. Он более умеренный, более естественный, более настоящий. В основном я стараюсь гиперболизировать: длинный руки, длинные ноги. Неживое, нечеловеческое я стараюсь передать за счет гиперболизированных форм, росписи лица. Человек же не будет ходить с расписанным лицом, с каким-то узорами, а кукла может себе это позволить.

Бал марионеток в Белорусском академическом музыкальном театре

Бал марионеток в Белорусском академическом музыкальном театре

Бал марионеток в Белорусском академическом музыкальном театре

Бал марионеток в Белорусском академическом музыкальном театре

Бал марионеток в Белорусском академическом музыкальном театре

Бал марионеток в Белорусском академическом музыкальном театре

Бал марионеток в Белорусском академическом музыкальном театре

Бал марионеток в Белорусском академическом музыкальном театре

Бал марионеток в Белорусском академическом музыкальном театре

Бал марионеток в Белорусском академическом музыкальном театре

Бал марионеток в Белорусском академическом музыкальном театре

# общество # Фотофакт

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