Бабушки-воровки завелись в Минске: выкапывают цветы у новостроек

Мы живем в невероятно удивительном мире: и во флоре, и в фауне, и в человеческом обществе вольготнее всего себя чувствуют паразиты. А еще они неплохо процветают в Каменной горке. Осенний Минск не перестает удивлять. И пока на площади Якуба Коласа второй раз в этом году расцвели каштаны, менее аномальное, но не менее любопытное событие произошло в Каменной горке.

В этом микрорайоне буйным цветом распустились божьи одуванчики. Тамара Остроух, заместитель председателя товарищества:

Началось это все 9 сентября, замечательным днем, вернее даже ранним-ранним утром. Мы пришли на работу и обнаружили по камерам видеонаблюдения, что у нас совершена кража цветов. Это все было зафиксировано. Просмотрев видеозапись, сотрудники товарищества заочно познакомились с главной героиней минувших событий. Ею стала женщина уважаемого возраста.

Но о возрасте благополучно позабывшая. Объявление о том, что во дворе ведется видеонаблюдение нисколько не смутило любительницу прекрасного. Кражи стали серийными. Тамара Остроух, заместитель председателя товарищества:

Первые три случая – это одна женщина и последний случай – это уже другая женщина. Кстати, после недавнего заселения домов на Колесникова, 16, 18, 20 прилегающие территории быстро пришли в упадок: неубранные подъезды, наводящие тоску зеленые зоны, беспорядочная парковка. Когда ситуация стала критической, товарищество собственников решило навести порядок. Начали с уборки подъездов, а продолжили благоустройством территории. Многие цветы покупали жильцы и затем уже передавали в товарищество.

Были организованы субботники. Вот только любовались жильцы плодами рук своих недолго. Тамара Остроух, заместитель председателя товарищества:

Вот эти наши замечательные цветочки, мы принесли их сюда, чтобы она в очередной раз не пришла и не забрала то, что у нас осталось.

Таким образом, цветочная братва разорила практически все клумбы и горшки. Неизвестными было украдено около 25 растений общей стоимостью 200 рублей. По старому — 2 миллиона. И речь идет о территориях трех домов. Что же тогда происходит в масштабе города? Анжелика Пузанкова, УП «Минскзеленстрой»:

Сейчас хорошо настроено видеонаблюдение, основные проспекты, которые мы обслуживаем, они все полностью просматриваются видеокамерами, поэтому, наверное, проще сейчас найти того, кто это делает. В любом случае, недопустимо. Неважно, кто это – ребёнок, взрослый человек, пожилой. Воровство – оно и есть воровство. То есть, недопустимо нигде и никогда. Сейчас в свободном доступе, за относительно небольшие деньги, в разных местах – есть садовые центры, на выездах стоят торговые точки у АЗС – там много продаётся посадочного материала.

Справедливости ради надо отметить, что воровство с клумб — это эпидемия, которая охватила все страны постсоветского пространства. Для европейцев же не понятна сама суть этой проблемы. Те же немцы давно на городских клумбах высаживают, в основном, многолетние цветы, потому что это экономически выгодно и более удобно в плане ухода. Но вернемся к нашим бархатцам на Каменной горке. Тамара Остроух, заместитель председателя товарищества:

На данный момент нами отправлено заявление в РУВД Фрунзенского района от жильца нашего дома и мы надеемся, что правоохранительные органы найдут и накажут этого человека, для того, чтобы люди понимали, что нельзя так, чтобы неповадно было, то, что сделано чужими руками, чужим трудом, нельзя вот так губить.

Тем временем, страстное желание на дармовщинку обустроить красивый палисадник или стремление к легкому заработку – наказуемо. Елена Мойсейчик, юрист: Воровство цветов с клумб – это мелкое хищение. По действующему сейчас Административному кодексу, если воришку поймали за выкорчевыванием туи или срезанием «общественных» роз, ему грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест. Если застали за незаконным занятием еще раз в течение года, можно готовиться к штрафу до 50 базовых величин или административному аресту. А пока женщина снискала популярность и стала известна на просторах Интернета, а также в среде молодой поросли. Дети:

Мне кажется, люди деньги вкладывают, а эта бабушка эти деньги ворует, грубо говоря. Штраф дать ей или в КПЗ посадить на несколько суток.