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Бабушки-воровки завелись в Минске: выкапывают цветы у новостроек

03 октября 2016 17:04
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Мы живем в невероятно удивительном мире: и во флоре, и в фауне, и в человеческом обществе вольготнее всего себя чувствуют паразиты. А еще они неплохо процветают в Каменной горке.

Осенний Минск не перестает удивлять. И пока на площади Якуба Коласа второй раз в этом году расцвели каштаны, менее аномальное, но не менее любопытное событие произошло в Каменной горке.

Бабушки-воровки завелись в Минске: выкапывают цветы у новостроек-1

В этом микрорайоне буйным цветом распустились божьи одуванчики.

Тамара Остроух, заместитель председателя товарищества: 
Началось это все 9 сентября, замечательным днем, вернее даже ранним-ранним утром.

Мы пришли на работу и обнаружили по камерам видеонаблюдения, что у нас совершена кража цветов.

Это все было зафиксировано.

Просмотрев видеозапись, сотрудники товарищества  заочно познакомились с главной героиней минувших событий. Ею стала женщина уважаемого возраста.

Бабушки-воровки завелись в Минске: выкапывают цветы у новостроек-3

Но о возрасте благополучно позабывшая. Объявление о том, что во дворе ведется видеонаблюдение нисколько не смутило любительницу прекрасного. Кражи стали серийными.

Тамара Остроух, заместитель председателя товарищества:
Первые три случая – это одна женщина и последний случай – это уже другая женщина.

Кстати, после недавнего заселения домов на Колесникова, 16, 18, 20 прилегающие территории  быстро пришли в упадок: неубранные подъезды, наводящие тоску зеленые зоны, беспорядочная парковка. Когда ситуация стала критической, товарищество собственников решило навести порядок. Начали с уборки подъездов, а продолжили благоустройством территории.

Многие цветы покупали жильцы и затем уже передавали в товарищество.

Бабушки-воровки завелись в Минске: выкапывают цветы у новостроек-5

Были организованы субботники. Вот только любовались жильцы плодами рук своих недолго.

Тамара Остроух, заместитель председателя товарищества:
Вот эти наши замечательные цветочки, мы принесли их сюда, чтобы она в очередной раз не пришла и не забрала то, что у нас осталось.

Бабушки-воровки завелись в Минске: выкапывают цветы у новостроек-7

Таким образом, цветочная братва разорила практически все клумбы и горшки.

Неизвестными было украдено около 25 растений общей стоимостью 200 рублей. 

По старому — 2 миллиона. И речь идет о территориях трех домов. Что же тогда происходит в масштабе города?

Анжелика Пузанкова, УП «Минскзеленстрой»:
Сейчас хорошо настроено видеонаблюдение, основные проспекты, которые мы обслуживаем, они все полностью просматриваются видеокамерами, поэтому, наверное, проще сейчас найти того, кто это делает. В любом случае, недопустимо. Неважно, кто это – ребёнок, взрослый человек, пожилой. Воровство – оно и есть воровство. То есть, недопустимо нигде и никогда. Сейчас в свободном доступе, за относительно небольшие деньги, в разных местах – есть садовые центры, на выездах стоят торговые точки у АЗС – там много продаётся посадочного материала.

Бабушки-воровки завелись в Минске: выкапывают цветы у новостроек-9

Справедливости ради надо отметить, что воровство с клумб — это эпидемия, которая охватила все страны постсоветского пространства. Для европейцев же не понятна сама суть этой проблемы.

Те же немцы давно на городских клумбах высаживают, в основном, многолетние цветы, потому что это экономически выгодно и более удобно в плане ухода.

Но вернемся к нашим бархатцам на Каменной горке.

Тамара Остроух, заместитель председателя товарищества:
На данный момент нами отправлено заявление в РУВД Фрунзенского района от жильца нашего дома и мы надеемся, что правоохранительные органы найдут и накажут этого человека, для того, чтобы люди понимали, что нельзя так, чтобы неповадно было, то, что сделано чужими руками, чужим трудом, нельзя вот так губить.

Бабушки-воровки завелись в Минске: выкапывают цветы у новостроек-11

Тем временем, страстное желание на дармовщинку обустроить красивый палисадник или стремление к легкому заработку – наказуемо.

Елена Мойсейчик, юрист: 

Воровство цветов с клумб – это мелкое хищение.

По действующему сейчас Административному кодексу, если воришку поймали за выкорчевыванием туи или срезанием «общественных» роз, ему грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест. Если застали за незаконным занятием еще раз в течение года, можно готовиться к штрафу до 50 базовых величин или административному аресту.

А пока женщина снискала популярность и стала известна на просторах Интернета, а также в среде молодой поросли.

Дети:
Мне кажется, люди деньги вкладывают, а эта бабушка эти деньги ворует, грубо говоря.

Штраф дать ей или в КПЗ посадить на несколько суток.

Бабушки-воровки завелись в Минске: выкапывают цветы у новостроек-13

Отрадно, что даже дети понимают, где хорошо, а где плохо, как, наверное, и то, что взрослый и умный человек – это не всегда одно и то же.

Что касается нашей пока неуловимой женщины в сером, то хотелось бы дать ей очень полезный совет. Уважаемая, любовь к чужим цветам – дело небезопасное. Мой Вам совет: «Покайтесь!» В срочном порядке свяжитесь с жильцами домов по улице Колесникова и слезно умоляйте их забрать заявление. Иначе Ваши, точнее, чужие цветочки обернутся для Вас ягодками.

# Кража

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