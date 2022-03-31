«Бабушка у нас очень шикарные супчики варит». Как живёт многодетная семья из Фаниполя?

Новости Беларуси. Любовь и гармония. Орден Матери за воспитание пятерых детей получила Татьяна Мончак из Фаниполя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она с супругом воспитывает пятерых детей: двое мальчиков и три девочки. Самой младшей скоро два. В гостях у семьи Мончак побывала и наш корреспондент Юлия Минич.

Счастливую Татьяну Мончак после награждения с нетерпением встречают домочадцы, соскучились. Теплые поздравления, объятия. Пятеро детей на перебой рассказывают о своем дне, мама внимательно слушает. Сейчас ребята на каникулах. Времени всем вместе можно проводить еще больше.

Татьяна Мончак:

Мы готовим все по очереди. Бабушка у нас очень шикарные супчики варит, оладушки. Мама больше специализируется по тонким блинчикам. Папа наш готовит совместно с детками. Вот он сегодня на работе. Он с ним уже более сложные блюда, например, пельмени. Приучаем детей уже по типу Гарри Поттера смотреть, чтобы вместе быть, семейный просмотр.