Прямой эфир

«Бабушка у нас очень шикарные супчики варит». Как живёт многодетная семья из Фаниполя?

31 марта 2022 19:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Любовь и гармония. Орден Матери за воспитание пятерых детей получила Татьяна Мончак из Фаниполя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она с супругом воспитывает пятерых детей: двое мальчиков и три девочки. Самой младшей скоро два.

В гостях у семьи Мончак побывала и наш корреспондент Юлия Минич.

«Бабушка у нас очень шикарные супчики варит». Как живёт многодетная семья из Фаниполя?-1

Счастливую Татьяну Мончак после награждения с нетерпением встречают домочадцы, соскучились. Теплые поздравления, объятия. Пятеро детей на перебой рассказывают о своем дне, мама внимательно слушает. Сейчас ребята на каникулах. Времени всем вместе можно проводить еще больше.

«Бабушка у нас очень шикарные супчики варит». Как живёт многодетная семья из Фаниполя?-4

Татьяна Мончак:
Мы готовим все по очереди. Бабушка у нас очень шикарные супчики варит, оладушки. Мама больше специализируется по тонким блинчикам. Папа наш готовит совместно с детками. Вот он сегодня на работе. Он с ним уже более сложные блюда, например, пельмени. Приучаем детей уже по типу Гарри Поттера смотреть, чтобы вместе быть, семейный просмотр.

«Бабушка у нас очень шикарные супчики варит». Как живёт многодетная семья из Фаниполя?-7

Тимур и Роберт ходят в садик. А вот Арианна с Миланой уже в гимназию. Дети дружат, помогают родителям. Дома всегда весело – у ребят с чувством юмора все в полном порядке.

Подробности в видеоматериале.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Татьяна Мончак # Юлия Минич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Завершат работы по строительству в 2024 году. В Спасо-Евфросиниевском монастыре в Полоцке появится трапезная
31 марта 2022 19:06

Завершат работы по строительству в 2024 году. В Спасо-Евфросиниевском монастыре в Полоцке появится трапезная

Наталья Кочанова: «Монастыри испокон веков занимались благотворительностью, поддержкой нуждающихся»
31 марта 2022 19:04

Наталья Кочанова: «Монастыри испокон веков занимались благотворительностью, поддержкой нуждающихся»

«Полёты могут привести к беспорядку». Что говорят эксперты о новом законодательстве для дронов?
31 марта 2022 18:30

«Полёты могут привести к беспорядку». Что говорят эксперты о новом законодательстве для дронов?