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«Бабушка обменяла два платья на два полена, чтобы нагреть воды детям». Как истребляли евреев в посёлке Ленин

12 мая 2020 08:16
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Агрогородок Ленин. Ничего общего с вождем пролетариата. Местечко упоминается еще в 1568 году, когда князь литовский Жигимонт Август подарил Юрию Юрьевичу Слуцкому живописные земли.

«Бабушка обменяла два платья на два полена, чтобы нагреть воды детям». Как истребляли евреев в посёлке Ленин -1

Но в учебники полесский край войдет как штетл Ленин. Во время Великой Отечественной войны немцы согнали за двойную колючую проволоку еврейских жителей и надели желтые латы. Счастливая жизнь ремесленников и ювелиров оборвалась. Замер футбольный стадион, закрылись лавки, замолк ансамбль «Мандалин». Июль 41-го стал роковым.

«Бабушка обменяла два платья на два полена, чтобы нагреть воды детям». Как истребляли евреев в посёлке Ленин -4

Людмила Таненя, руководитель историко-краеведческого музея агрогородка Ленин:
Теперь у нас нет тысячи населения, в целом, до войны проживало около пяти тысяч. Больше 80% населения было еврейским. Они отобрали лучших специалистов для своих собственных нужд. Сразу начались практически погромы, и узники создали юденрат – свое правительство, во главе которого стоял Агарон Мильнер – это человек, которому евреи очень верили.

«Бабушка обменяла два платья на два полена, чтобы нагреть воды детям». Как истребляли евреев в посёлке Ленин -7

С первых дней фашисты ободрали евреев до нитки, от золота до последней курицы. Оставили без еды, тепла и света. Узники обязаны были кланяться перед полицаями, не могли ходить по тротуарам и выходить с наступлением темноты. За нарушение грозил расстрел.

«Бабушка обменяла два платья на два полена, чтобы нагреть воды детям». Как истребляли евреев в посёлке Ленин -10

В марте 1942 года крепкую часть населения отправили на принудительные работы в Ганцевичский лагерь. В Ленине доживали старики, женщины и дети.

«Бабушка обменяла два платья на два полена, чтобы нагреть воды детям». Как истребляли евреев в посёлке Ленин -13

Людмила Таненя:
На снимке вы видите фотографию двух малышей, двух близняшек – это Юду и Хаим. Их бабушка обменяла свои два платья на два полена, чтобы просто нагреть воды детям. На следующий день они пришли с фашистами, два полицая, мальчиков выбросили в окно, просто через стекло. Они убили бабушку, зверски расстреляли. Эти дети еще были живы, вытянули труп и разбросали по улице, малышей добили прикладами.

«Бабушка обменяла два платья на два полена, чтобы нагреть воды детям». Как истребляли евреев в посёлке Ленин -16

В августе 1942 года евреи, сами того не зная, вырыли себе могилы. Ранним утром 14-го числа обреченных узников вели на казнь.

Анастасия Макеева, корреспондент:
14 августа 1942 года – об этом дне до сих пор плачет Ленинская земля. Тогда 3 тысячи узников гетто раздели догола, и «прошлись» по ним автоматной очередью. Живые падали на мертвых, мертвые на живых. Свои следы варвары замели тальком и засыпали окровавленную землю, чтобы не распространить тиф.

«Бабушка обменяла два платья на два полена, чтобы нагреть воды детям». Как истребляли евреев в посёлке Ленин -19

Говорят, что выстрелы разрывали небо до вечера. Нацисты спускались в яму и достреливали раненых. Одной девочке чудом удалось спасти. Со слезами она выползла и скрылась в партизанском лесу. Спустя время, её дочь Рэйчел приехала из Штатов в Ленин и рассказала, каково было ее маме оставить умирать бабушку.

«Бабушка обменяла два платья на два полена, чтобы нагреть воды детям». Как истребляли евреев в посёлке Ленин -22

Местным фашисты также не оставили шанса. И ровно через год согнали ленинцев в сарай и подожгли. Об осиротелой земле сегодня в Хатыни молчит символичная надпись «Ленин».

«Бабушка обменяла два платья на два полена, чтобы нагреть воды детям». Как истребляли евреев в посёлке Ленин -25

Людмила Таненя:
Одна из жительниц Ленина, тоже еврейка, которая играла в театре, ее сын, который недавно приезжал к нам, Бернард Юлевич стал довольно известным человеком, работающим в Голливуде. Благодаря тому, что родители спаслись, так получилось, что в гетто он был неплохим механиком и чинил машины. Его жену хотели вести на расстрел, он сказал: «Или я с ней, или она со мной».

Немой свидетель дьявольской расправы – этот снимок. На переднем плане Цукрович – лучший шляпник Ленина.

«Бабушка обменяла два платья на два полена, чтобы нагреть воды детям». Как истребляли евреев в посёлке Ленин -28

Фашисты принесли пленку работнице фотоателье Фаине Лазебник. Она была единственной девушкой-фотографом в партизанской истории. Ей удалось сбежать вместе с кадрами, от которых спустя время содрогнется весь мир.

«Бабушка обменяла два платья на два полена, чтобы нагреть воды детям». Как истребляли евреев в посёлке Ленин -31

В тот жаркий август в ответ на убийство ленинцев в Ганцевичах подняли восстание. О тех, кому не удалось сбежать, молчит этот памятник.

Людмила Таненя:
Это памятник, который возвели, когда делали агрогородок – новый вариант памятника Ицхаку, который погиб 18 августа 1942 после уничтожения гетто, как коммунист, как представитель власти, его зверски замучили фашисты.

«Бабушка обменяла два платья на два полена, чтобы нагреть воды детям». Как истребляли евреев в посёлке Ленин -34

Посреди старинного еврейского кладбища XVI века спокойно спят братья-близняшки. За что? От зверского геноцида сознание вдребезги. Каждый раз на годовщину здесь собираются потомки узников со всего мира, чтобы прочитать поминальную азкару.

«Бабушка обменяла два платья на два полена, чтобы нагреть воды детям». Как истребляли евреев в посёлке Ленин -37

# Великая Отечественная война # общество # Людмила Таненя # Анастасия Макеева # Фотофакт # История

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