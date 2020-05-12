«Бабушка обменяла два платья на два полена, чтобы нагреть воды детям». Как истребляли евреев в посёлке Ленин

Агрогородок Ленин. Ничего общего с вождем пролетариата. Местечко упоминается еще в 1568 году, когда князь литовский Жигимонт Август подарил Юрию Юрьевичу Слуцкому живописные земли.

Но в учебники полесский край войдет как штетл Ленин. Во время Великой Отечественной войны немцы согнали за двойную колючую проволоку еврейских жителей и надели желтые латы. Счастливая жизнь ремесленников и ювелиров оборвалась. Замер футбольный стадион, закрылись лавки, замолк ансамбль «Мандалин». Июль 41-го стал роковым.

Людмила Таненя, руководитель историко-краеведческого музея агрогородка Ленин:

Теперь у нас нет тысячи населения, в целом, до войны проживало около пяти тысяч. Больше 80% населения было еврейским. Они отобрали лучших специалистов для своих собственных нужд. Сразу начались практически погромы, и узники создали юденрат – свое правительство, во главе которого стоял Агарон Мильнер – это человек, которому евреи очень верили.

С первых дней фашисты ободрали евреев до нитки, от золота до последней курицы. Оставили без еды, тепла и света. Узники обязаны были кланяться перед полицаями, не могли ходить по тротуарам и выходить с наступлением темноты. За нарушение грозил расстрел.

В марте 1942 года крепкую часть населения отправили на принудительные работы в Ганцевичский лагерь. В Ленине доживали старики, женщины и дети.

Людмила Таненя:

На снимке вы видите фотографию двух малышей, двух близняшек – это Юду и Хаим. Их бабушка обменяла свои два платья на два полена, чтобы просто нагреть воды детям. На следующий день они пришли с фашистами, два полицая, мальчиков выбросили в окно, просто через стекло. Они убили бабушку, зверски расстреляли. Эти дети еще были живы, вытянули труп и разбросали по улице, малышей добили прикладами.

В августе 1942 года евреи, сами того не зная, вырыли себе могилы. Ранним утром 14-го числа обреченных узников вели на казнь. Анастасия Макеева, корреспондент:

14 августа 1942 года – об этом дне до сих пор плачет Ленинская земля. Тогда 3 тысячи узников гетто раздели догола, и «прошлись» по ним автоматной очередью. Живые падали на мертвых, мертвые на живых. Свои следы варвары замели тальком и засыпали окровавленную землю, чтобы не распространить тиф.

Говорят, что выстрелы разрывали небо до вечера. Нацисты спускались в яму и достреливали раненых. Одной девочке чудом удалось спасти. Со слезами она выползла и скрылась в партизанском лесу. Спустя время, её дочь Рэйчел приехала из Штатов в Ленин и рассказала, каково было ее маме оставить умирать бабушку.

Местным фашисты также не оставили шанса. И ровно через год согнали ленинцев в сарай и подожгли. Об осиротелой земле сегодня в Хатыни молчит символичная надпись «Ленин».

Людмила Таненя:

Одна из жительниц Ленина, тоже еврейка, которая играла в театре, ее сын, который недавно приезжал к нам, Бернард Юлевич стал довольно известным человеком, работающим в Голливуде. Благодаря тому, что родители спаслись, так получилось, что в гетто он был неплохим механиком и чинил машины. Его жену хотели вести на расстрел, он сказал: «Или я с ней, или она со мной». Немой свидетель дьявольской расправы – этот снимок. На переднем плане Цукрович – лучший шляпник Ленина.

Фашисты принесли пленку работнице фотоателье Фаине Лазебник. Она была единственной девушкой-фотографом в партизанской истории. Ей удалось сбежать вместе с кадрами, от которых спустя время содрогнется весь мир.

В тот жаркий август в ответ на убийство ленинцев в Ганцевичах подняли восстание. О тех, кому не удалось сбежать, молчит этот памятник. Людмила Таненя:

Это памятник, который возвели, когда делали агрогородок – новый вариант памятника Ицхаку, который погиб 18 августа 1942 после уничтожения гетто, как коммунист, как представитель власти, его зверски замучили фашисты.