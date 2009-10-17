Ажиотаж на столичных станциях техобслуживания

Многие водители решили не тянуть резину и «переобуть» свои автомобили по погоде.

Рисковать или ездить спокойно. Несмотря на солнечную погоду, многие автолюбители сегодня поехали не на природу, а на шиномонтаж. При этом те, кто зимы пока не ждет, напрасно надеются на благосклонность изменчивой погоды. Уже завтра синоптики обещают сырую погоду, а значит и скользкий асфальт.

Субботний день, 17 октября, выдался, вопреки прогнозам, погожим, но бдительных автолюбителей осеннее солнце не убедило. Вернее, даже своим непостоянством погода заставила водителей переобуться не только самим.

Специалисты говорят: лучше всего въезжать в зиму на зимних шинах при температуре воздуха пять с плюсом. Направление здесь понятно: лучшее сцепление колеса с дорогой обеспечивает безопасное движение. На шиномонтажных станциях в сезон люди стоят в очереди сутками, а пока что ожидание 20-минутного переобувания длится не больше часа.



Даже при 60 километрах в час, максимальной городской скорости, остановочный путь может быть как 25 метров, так и в шесть раз длиннее – все 150. Сократить этот небезопасный тормозной марафон могут, в первую очередь, шины по сезону и опыт вождения за рулем.

На скользкой дороге никогда не надо спешить. Нельзя резко прибавлять газ, тормозить, выворачивать руль на большой скорости. Другими словами, двигаться стоит так, как если бы на капоте вашего автомобиля стоял стакан с водой, который вы должны довезти до места назначения и не расплескать.

Синоптики, изучившие все капризы природы, прогнозируют в ближайшее время не лучшее настроение погоды. И даже когда говорят, что октябрьский снег на зиму не ложится, осенние дожди никто не отменял.