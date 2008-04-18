Ажиотаж на рынке путевок в "белорусские здравницы"

Неожиданностью для белорусов стал ажиотажный спрос на отдых в отечественных здравницах. Путевок на август нет уже сейчас.

Об этом нам сообщили зрители, позвонив на горячую линию. Как выяснилось, корень проблемы в всевозрастающей популярности "белорусского отдыха" среди россиян, прибалтов и даже жителей Израиля.

На улице запахло весной, белорусы начали задумываться о летних отпусках. Пестрят разнообразием рекламные буклеты столичных турфирм. Предложений - бесчисленное множество. Экзотические туры, южное побережье Крыма, Египет. Но нынче модно отдыхать по-белорусски. Спрос возрос, а вместе с ним - и уровень сервиса. Потому-то на это лето путевки в большинство отечественных здравниц практически раскуплены.

Аншлаг на рынке путевок повторяется уже не первый год. В среднем отдых на одного человека обходится в 600-700 тысяч. Однако, местные здравницы почти круглогодично заполнены на все 100%. 4 из 10-ти отдыхающих - наши соседи: россияне, прибалты и даже жители Израиля. Они позаботились об отдыхе заранее. Для них ландшафты Беларуси в диковинку, а к этому цена отдыха вполне приемлема.

Россияне отдыхом в Беларуси довольны. Организация досуга, и качество оздоровления на должном уровне. За такие деньги на родине не отдохнешь. "Горящих путевок" в самые популярные санатории на горячую пору нет. Но пока у белорусов еще есть шанс забронировать места в здравницы среднего класса. Либо придется дожидаться межсезонья, а оно по прогнозам, специалистов, наступит не раньше, чем в сентябре.

