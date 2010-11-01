Азербайджанцы построят в Минской области завод по фасовке чая

Завод по фасовке чая может появиться в Минской области. Возможность сотрудничества с крупнейшим азербайджанским холдингом обсудили первого ноября в Миноблисполкоме. Зарубежные гости посещают столичный регион.

В планах – создание нескольких производств. «Чайная фабрика» – проект номер один. Сырье планируется привозить в Беларусь, расфасовывать и здесь же – реализовывать. Бизнесмены из Закавказья рассматривают также возможность строительства консервного, сахарного заводов, а также бумажной фабрики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Таир Гезалов, вице-президент компании (Азербайджан):

Учитывая геополитическое положение Республики Беларусь, её большие экономические перспективы, мы заинтересованы в реализации ряда проектов. И по некоторым уже готовы подписать документы — если его условия удовлетворят обе стороны.