Азербайджанцы построят в Минской области завод по фасовке чая

В планах – создание нескольких производств. «Чайная фабрика» – проект номер один. Сырье планируется привозить в Беларусь, расфасовывать и здесь же – реализовывать. Бизнесмены из Закавказья рассматривают также возможность строительства консервного, сахарного заводов, а также бумажной фабрики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Таир Гезалов, вице-президент компании (Азербайджан):
Учитывая геополитическое положение Республики Беларусь, её большие экономические перспективы, мы заинтересованы в реализации ряда проектов. И по некоторым уже готовы подписать документы — если его условия удовлетворят обе стороны.