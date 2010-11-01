Прямой эфир

Азербайджанцы построят в Минской области завод по фасовке чая

01 ноября 2010 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Завод по фасовке чая может появиться в Минской области. Возможность сотрудничества с крупнейшим азербайджанским холдингом обсудили первого ноября в Миноблисполкоме. Зарубежные гости посещают столичный регион.

В планах – создание нескольких производств. «Чайная фабрика» – проект номер один. Сырье планируется привозить в Беларусь, расфасовывать и здесь же – реализовывать. Бизнесмены из Закавказья рассматривают также возможность строительства консервного, сахарного заводов, а также бумажной фабрики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Таир Гезалов, вице-президент компании (Азербайджан):
Учитывая геополитическое положение Республики Беларусь, её большие экономические перспективы, мы заинтересованы в реализации ряда проектов. И по некоторым уже готовы подписать документы — если его условия удовлетворят обе стороны.

# Экономика # общество

Другие новости рубрики

Все новости
01 ноября 2010 09:35

С первого ноября зарплаты бюджетников вырасли на треть

01 ноября 2010 09:27

В Китае может оказаться гораздо больше населения, чем считалось до сих пор

01 ноября 2010 08:42

Фестиваль хип-хопа в Минске