Азарёнок: у наших президентов есть дерзость – быть таким, как Лукашенко, быть таким, как Путин

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим либеральную пропаганду, новые подходы в журналистской работе и успехи российской армии в СВО. В гостях российский журналист Леся Рябцева.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мне кажется, что то, что есть у наших президентов, а именно дерзость: быть таким, как Лукашенко, быть таким, как Путин, в этом мире, в этих правилах игры – это надо иметь дерзость. И тогда сразу никто тебе не повторит и сразу о тебе начинают все говорить, и ты становишься брендом, тенденцией и так далее. Как это у нас было в том же 2020 году. Мы поняли, что все это происходит, а нас, государственное телевидение, просто обнесли в три ряда колючей проволокой, и нас просто никто не слышит. Что надо сделать? Сказать: ах вы все бомжи и пидорасы! Выйти из телеэкрана и это сказать. И это сразу все ломает. Все такие: о, ни хрена себе! Пытаются смеяться. Но это уже видят. Мне кажется, эта дерзость чудеса сотворит. Как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, это великая добродетель.
Леся Рябцева, журналист (Россия):
Это мы с тобой так можем. Придыбайло может. Но все равно же начинаем осторожничать в какой-то момент. Опять же, у меня ребенок. Хочется, чтобы у меня была хорошая, теплая водичка, что называется, работа и так далее. Моя дерзость мне до сих пор аукается. К сожалению, флер репутационный тянет – неважно, с кем я общаюсь. Оппозиционеры считают меня достаточно провластной. Провластные считают меня достаточной оппозиционеркой или бесконтрольной, неудобной. Вот эта неудобность идет рука об руку с дерзостью. Поэтому в этом смысле я люблю Президента нашего, который выходит и периодически ставит на место.
Недавно в стриме у Кости Придыбайло я как раз говорила. Значит, не нужно пропагандировать среди детей, но и в турбопатриотизм и дебилизм уходить не надо. Мы знаем, что в нашей стране есть гомосексуалы, понимаем, что такие люди существуют. Мы с уважением к ним относимся. И в этом смысле мне в какой-то момент тоже становится спокойнее. Не потому, что я имею отношение к ЛГБТ, а потому что я вижу, что он может эту дерзость показать. Хочется верить, что если чуть ниже на несколько рангов мою неудобность не захотят воспринимать и с ней считаться, но где-то я найду себе место. Моему неудобству и дерзости тоже будет место.
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