Азарёнок: у наших президентов есть дерзость – быть таким, как Лукашенко, быть таким, как Путин

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим либеральную пропаганду, новые подходы в журналистской работе и успехи российской армии в СВО. В гостях российский журналист Леся Рябцева.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мне кажется, что то, что есть у наших президентов, а именно дерзость: быть таким, как Лукашенко, быть таким, как Путин, в этом мире, в этих правилах игры – это надо иметь дерзость. И тогда сразу никто тебе не повторит и сразу о тебе начинают все говорить, и ты становишься брендом, тенденцией и так далее. Как это у нас было в том же 2020 году. Мы поняли, что все это происходит, а нас, государственное телевидение, просто обнесли в три ряда колючей проволокой, и нас просто никто не слышит. Что надо сделать? Сказать: ах вы все бомжи и пидорасы! Выйти из телеэкрана и это сказать. И это сразу все ломает. Все такие: о, ни хрена себе! Пытаются смеяться. Но это уже видят. Мне кажется, эта дерзость чудеса сотворит. Как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, это великая добродетель.