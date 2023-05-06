Азарёнок: Тертель говорит, что наши люди ещё не понимают, какая опасность грядёт. Будет кровавая баня!

Попытка убийства известного писателя Захара Прилепина в очередной раз подтверждает: враг не остановится ни перед чем. Ответить организованной силе коллективного Запада мы сможем только мобилизовавшись во всех сферах. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Все так же люди лицемерят,

Все те же песенки поют,

Клеветникам как прежде верят,

Как прежде все дела текут;

В окошки миллионы скачут,

Казну все крадут у царя,

Иным житье, другие плачут,

И мучат смертных лекаря,

Спокойно спят архиереи,

Вельможи, знатные злодеи,

Смеясь в бокалы льют вино,

Невинных жалобе не внемлют,

Играют ночь, в сенате дремлют,

Склонясь на красное сукно;

Все столько ж трусов и нахалов,

Рублевых столько же Киприд,

И столько ж глупых генералов,

И столько ж старых волокит. Программа должна была быть веселой. Записали интервью с Полиной Реутовой. Поглумились над тупым змагарьем, либердой и кастрюлями. Утро все изменило. Теракт. Погиб боец, Злой, водитель Захара Прилепина. Сам писатель тяжело ранен. Чудом спаслась маленькая дочь. И есть о чем поговорить. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

В тысячный раз рассказывать, как наше бчбшное отродье и их поганые «побратымы» отплясали перамогу? В канун нашего великого праздника подняли свои смузи за нашу гибель? А зачем? Кто не слепой, кто не идиот, уже все поняли про них. Лучше поговорить о нас. Враг жесток, коварен, циничен, зол, азартен. Оставьте сказки про вялого гегемона. Он могуществен. Он ублюдочен в своей злобе. У него бесконечные ресурсы. Он мобилизован. Он поставил под ружье огромную коалицию. Он делает свою мерзкую работу. Что с него за это спрашивать? Когда волки загрызают людей, спрос не с них, а с охотников. Где вы? Где облавы на врага? Ну как? Уехали на шашлычки? Начинаются большие выходные? Задумайтесь, включите мозги. Тертель говорит, что наши люди еще не понимают, какая опасность грядет. Общество – ням-ням. Его может зарезать один волк. А их на нас прет – легион. Думаете, просто так Президент распинается перед вертикалью? Поговорил и все? Еще раз – услышьте лидера. Читайте здесь. Президент: я не просто сюда ядерное оружие тащу, надо чтобы смотреть боялись в нашу сторону. Подробности.

Чиновничек, который отработал по планчику, сходив на обед. Тебя убьют на глазах твоей жены. А перед этим изнасилуют твою дочь. Либерал, который рассказывает нам, что пора кончать с военщиной, наслаждаемся и кайфуем, все победили. Представь оборжавшиеся лица, которые ты будешь видеть из петли те несколько минут, во время которых ты будешь задыхаться. Бюрократы всех степеней и ведомств, которые замалчивают, приукрашивают, занимаются очковтирательством – ваши кишки разбросает по мостовым. И никто не пожалеет. Никто не всплакнет, никто даже секунды на милосердие не даст. Кровавая баня будет. Нас еще не начинали уничтожать на полную катушку. Откройте Хемингуэя. «По ком звонит колокол». Он всегда звонит по тебе! Услышьте это. И к российским элиткам. Если вы думаете, а наверняка толстосумы и богачи думают, что как-то мимо пройдет, что откупитесь одним президентом – ошибаетесь. Ох, как ошибаетесь. Сделочки, договорнячки, бабосики – ничто не спасет. Вас вырежут с еще большим наслаждением. Где миллиарды для русской армии, кто раскошелился из олигархов? Где все нефтедоллары, которые вы накапливали, не зная, куда их деть? Не спасут они вас, когда ножи нацистов будут вырезать глаза. Забыли историю? Враг рассчитывает на 1917 год. На тихий и мирный слив царя уставшими элитками. Забыли что потом было? А уже появляются вот такие мотивы. И здесь миллионы просмотров. Смотрите в видео.