Азарёнок: «Рабы Европы! Вас ничего хорошего не ждёт. Шанс один – комиссия или смерть. Думайте, если осталось чем»
Нищета, преступность, разочарование – с этим столкнулись те, кто уезжает из нашей страны. Возможность вернуться есть – комиссия Генеральной прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, те, кто склонен к предательству, небольшая потеря для страны.
О судьбах там – авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий открою я стенания уцекачоў. Дай гляну, как они, перамены, как там новая прекрасная жизнь в свободной Европе, в райском саду, после побега из наших адских джунглей, из диктатуры. Спрашиваю, почти как сказочный Морозко: тепло ли тебе девица? Хорошо ли? Нашла ли счастьице свое?
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
И нахожу ответ. «Меня продали за 450 евро». Белоруска рассказала, как работала в польском стрип-клубе. Ну что, танцуй, дрянь. Виляй бедрами, окорока повыше. Посмотри, ты на пилоне, почти на вершине славы, а под тобой старый жирный пьяный поляк пускает слюни, одобрительно потягивая: «Хороша курва». И сует тебе в стринги пару злотых, на которые ты ночью купишь на заправке дошики. И главное – успеть их сожрать, потому что рядом бандосы, и они не прочь уволочь тебя и продлить твой рабочий день.
А помните бчб-невесту? Гордая, прекрасная, независимая, она ходила в платье цвета прокладки по улицам. «О, как креативно, как необычно», – верещали помойки. И что же сейчас?
Як ты там выжываеш, за што жывеш, чым займаешся?
– Я прямо по маршруту Азаренка. Вот все, как он сказал: «Будете мыть унитазы». Вот конкретно этим и занимаюсь – профессионально, хорошо оплачиваемо. Ну прямо все, как завещал Азаренок.
Григорий Азаренок:
Вся ваша жизнь – унитаз. Он теперь ваш дом. Вы ершик, ершик для европейских фекалий. А знаете что? Я вам одну мысль скажу. Вы ее пока не переварили, пока ваши рты и другие части заняты выделениями. Но однажды эта мысль встанет перед вами, как свиное рыло в окне гоголевского произведения, и скажет: это я. А мысль простая: это навсегда. На-все-гда! Навечно. До гроба. До смерти.
Танцуешь стриптиз, пока мясо молодое. Потом оно поизносится, протухнет. И дальше туда же – унитазы. А потом спина сгорбатится, сломается. И это не сможешь. Никакой медпомощи не будет. Не по карману. Останется только помойка. Мусорка. И неплохой демократический выбор: обгладывать консервную банку или же тухлые кожурки от бананов. Дальше – отравление, сифилис и туберкулез. Слепота и труп. Чайки сожрут. Все. Вы это сами выбрали. Не вас продали – вы продались. Вы продались за копье, за пару центов. Жить красиво хотели? Европы хотели, тупорезы? Порядков своих хотели? Перамен? Жрите. Жрите и не подавитесь. Полной пригоршней жрите.
И то, что это навсегда, что никакой перамоги не будет, говорю вам не я. Вы верите пропагандистам, как оказалось, только через пару лет. Может, от Темочки вам быстрее дойдет.
Канцэптуальны такі вакуум, адсутнасць відзення перамогі, у гэтым няма нічога добрага і вясёлага, але, мне здаецца, гэта можа быць добрым падмуркам, каб пераасэнсаваць увогуле ролю дэмакратычных сілаў зараз. І адкінуць пэўныя амбіцыі, якія ўжо проста не па рэсурсах.
Григорий Азаренок:
Я не удержусь. Повторю еще разок. «Концептуальный вакуум отсутствия видения победы – это не хорошо и не весело, но это может стать хорошим фундаментом для переосмысления роли демократических сил. Надо откинуть амбиции, которые уже просто не по ресурсам». И воспользуюсь переводом от «Слив».
Мы проиграли. Все закончилось. Надо признать, что перамоги не будет. Мы все просрали. Остается сидеть за границей и клянчить гранты. Каждый выживает как может, кормить нас скоро перестанут. Но бывает и другой опыт посещения Европы.
В Беларуси все самое лучшее. Лучшая колбаса, сыр, заведения, официанты, коктейли, магазины, достопримечательности. Все супер!
Григорий Азаренок:
Девочка, владелица бара у нас, съехала и посмотрела на свае вочы. А там грязь, мразь, рвань, западники, мигранты, вонь, еда убогая, дорогущая, сервис отстой, тупорезы вокруг. Узкая, жалкая, дрянная, скользкая, склизкая, похабная Европка. Змагары тут же кинулись травить девчонку, аки злобные псы. Рабы Европы. Вас ничего хорошего не ждет. Шанс один – комиссия или смерть. Думайте, если осталось чем!
Полное видео смотрите в нашем Telegram-канале.