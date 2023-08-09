Азарёнок: «Рабы Европы! Вас ничего хорошего не ждёт. Шанс один – комиссия или смерть. Думайте, если осталось чем»

Нищета, преступность, разочарование – с этим столкнулись те, кто уезжает из нашей страны. Возможность вернуться есть – комиссия Генеральной прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, те, кто склонен к предательству, небольшая потеря для страны.

Григорий Азаренок, СТВ: Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий открою я стенания уцекачоў. Дай гляну, как они, перамены, как там новая прекрасная жизнь в свободной Европе, в райском саду, после побега из наших адских джунглей, из диктатуры. Спрашиваю, почти как сказочный Морозко: тепло ли тебе девица? Хорошо ли? Нашла ли счастьице свое?

И нахожу ответ. «Меня продали за 450 евро». Белоруска рассказала, как работала в польском стрип-клубе. Ну что, танцуй, дрянь. Виляй бедрами, окорока повыше. Посмотри, ты на пилоне, почти на вершине славы, а под тобой старый жирный пьяный поляк пускает слюни, одобрительно потягивая: «Хороша курва». И сует тебе в стринги пару злотых, на которые ты ночью купишь на заправке дошики. И главное – успеть их сожрать, потому что рядом бандосы, и они не прочь уволочь тебя и продлить твой рабочий день.

А помните бчб-невесту? Гордая, прекрасная, независимая, она ходила в платье цвета прокладки по улицам. «О, как креативно, как необычно», – верещали помойки. И что же сейчас?

Як ты там выжываеш, за што жывеш, чым займаешся? – Я прямо по маршруту Азаренка. Вот все, как он сказал: «Будете мыть унитазы». Вот конкретно этим и занимаюсь – профессионально, хорошо оплачиваемо. Ну прямо все, как завещал Азаренок.

Григорий Азаренок:

Вся ваша жизнь – унитаз. Он теперь ваш дом. Вы ершик, ершик для европейских фекалий. А знаете что? Я вам одну мысль скажу. Вы ее пока не переварили, пока ваши рты и другие части заняты выделениями. Но однажды эта мысль встанет перед вами, как свиное рыло в окне гоголевского произведения, и скажет: это я. А мысль простая: это навсегда. На-все-гда! Навечно. До гроба. До смерти.

Танцуешь стриптиз, пока мясо молодое. Потом оно поизносится, протухнет. И дальше туда же – унитазы. А потом спина сгорбатится, сломается. И это не сможешь. Никакой медпомощи не будет. Не по карману. Останется только помойка. Мусорка. И неплохой демократический выбор: обгладывать консервную банку или же тухлые кожурки от бананов. Дальше – отравление, сифилис и туберкулез. Слепота и труп. Чайки сожрут. Все. Вы это сами выбрали. Не вас продали – вы продались. Вы продались за копье, за пару центов. Жить красиво хотели? Европы хотели, тупорезы? Порядков своих хотели? Перамен? Жрите. Жрите и не подавитесь. Полной пригоршней жрите.

И то, что это навсегда, что никакой перамоги не будет, говорю вам не я. Вы верите пропагандистам, как оказалось, только через пару лет. Может, от Темочки вам быстрее дойдет.