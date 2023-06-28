Азарёнок про события вокруг «Вагнера»: методички поменяли, теперь вместо помоев – давай Батьку нахваливать!

Рубрика «Тайные пружины политики» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Рубрика «Тайные пружины политики» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Пишут летописцы.
Того же дня, иуния 24-го в лето 2023, егда поведе атаман Пригожин рати своя на Москву, бысть в народе смута велия и замятня. Одни бо за государя стояли крепко, другие походу пригожинскому благоволили зело. А многие бояре да дьяки да воеводы государю челом били, архиереи же усердно о мире молилися.
И бысть разглагол промеж атамана Пригожина да князя Белой Руси Олександра. И сотвориста óна уложение мирное, по коему ватаги войска опричнаго во своя си отойти имают. И не дошед 200 верст до Москвы, обратиша путь свей.
И бысть на Руси радость велия, яко не случися крови большой, а у немец американских бысть от сего тоска и кручина. На Гетманщине же чаял люд воровской да разбойный, со свиными головами, что погрузится де Государство Московское во смуту да брань межусобную, и уже перемогу себе мняху. Токмо же по обычаю черкасскому перемога во зраду обратися, а люди воровские со свиными головами вопрошаху зело: «Шо це було?»
Знаете, что интересно? Когда еще сказано – у победы отцов да любовников много, одно поражение всегда сиротинушка. Сколько повылазило сейчас бравых кавалергардов, лауреатов и кавалеров, да на белых все конях, да с мечами и стрелами пузу наперевес, и все кричат – ату, ату, ату его. Только вот в субботу что-то полков блогеров да батальонов комментаторов, корпусов экспертов навстречу вагнерам не выдвинулось. Как-то тихо было. Путин, Батька да все те же – Дугин, Патриарх и еще человек десять.
Зато сейчас какой цветник. И ведь хитер вражина. Подл. Задача – развалить Союзное государство любой ценой. Вбить клин между президентами. И тут как тут вся бесовская рать. Хозяева методички поменяли: теперь вместо помоев – давай Батьку нахваливать.
Думаю, што, канешне, Лукашэнка, мы бачым па яго прапагандзе, будзе піярыць сваю гістарычную ролю. Смотрите в видео.
Григорий Азаренок:
Расскажу: с самого вечера субботы была четкая установка – никаких побед нет, есть общее поражение, раз такое случилось. Мы с Пустовым роптали, ибо в эйфории пребывали, но дисциплину соблюли. И снова здесь Батька угадал.
Ведь как муха везде видит говно, свинья – корыто, а змагарская личинка – пиар. Ибо они живут только пиаром. Пиар – их альфа и омега. Они просыпаются с этим словом на устах. И потому грязные писклявые кастрированные подстилки, типа Класковский, своим голоском евнуха-дегенерата будут пропискивать о «пиаре» Лукашенко.
Слушайте, когда Батька стал президентом, вы еще отпочковывались от отброса улитки и учились произносить слово «доллар». Его такими дешевыми трюками не купишь.
А вообще круто вы, змагары, в 20-м назмагались. Полная зачистка всей пятой колонны, тотальная нетерпимость к коллаборационистской символике, сожжение напалмом всех вражеских фондов и НКО, массовый выезд пятой колонны, перевооружение Вооруженных Сил, внутренних войск и милиции, перерождение пропаганды и идеологии, массовое военно-патриотическое воспитание, пересмотр всей партийной системы, ядерное оружие, «Вагнер» в Беларуси.
Союз Лукашенко и Путина крепок, а Россия стоит и стоять будет. И быть собаке вражьей под Киевом побитой. Так говорят былины. Так говорят наши внутренние войска.