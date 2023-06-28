Азарёнок про события вокруг «Вагнера»: методички поменяли, теперь вместо помоев – давай Батьку нахваливать!

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Пишут летописцы.

Того же дня, иуния 24-го в лето 2023, егда поведе атаман Пригожин рати своя на Москву, бысть в народе смута велия и замятня. Одни бо за государя стояли крепко, другие походу пригожинскому благоволили зело. А многие бояре да дьяки да воеводы государю челом били, архиереи же усердно о мире молилися.

И бысть разглагол промеж атамана Пригожина да князя Белой Руси Олександра. И сотвориста óна уложение мирное, по коему ватаги войска опричнаго во своя си отойти имают. И не дошед 200 верст до Москвы, обратиша путь свей.

И бысть на Руси радость велия, яко не случися крови большой, а у немец американских бысть от сего тоска и кручина. На Гетманщине же чаял люд воровской да разбойный, со свиными головами, что погрузится де Государство Московское во смуту да брань межусобную, и уже перемогу себе мняху. Токмо же по обычаю черкасскому перемога во зраду обратися, а люди воровские со свиными головами вопрошаху зело: «Шо це було?»

Знаете, что интересно? Когда еще сказано – у победы отцов да любовников много, одно поражение всегда сиротинушка. Сколько повылазило сейчас бравых кавалергардов, лауреатов и кавалеров, да на белых все конях, да с мечами и стрелами пузу наперевес, и все кричат – ату, ату, ату его. Только вот в субботу что-то полков блогеров да батальонов комментаторов, корпусов экспертов навстречу вагнерам не выдвинулось. Как-то тихо было. Путин, Батька да все те же – Дугин, Патриарх и еще человек десять.

Зато сейчас какой цветник. И ведь хитер вражина. Подл. Задача – развалить Союзное государство любой ценой. Вбить клин между президентами. И тут как тут вся бесовская рать. Хозяева методички поменяли: теперь вместо помоев – давай Батьку нахваливать.