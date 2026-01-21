Азарёнок: планета меняется, и причём стремительно – Беларусь врывается в мировую повестку!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вновь морозом и свежим ветром врывается Беларусь в мировую повестку. Лично от Трампа, хозяина Белого дома и без пяти минут Гренландии, за его подписью получает Александр Лукашенко приглашение стать учредителем нового международного органа – Совета мира. А кто если не он?

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте!

Нравится нам или не нравится, хотите вы этого или не хотите, но это происходит. Планета меняется, и причем стремительно. Батька называл Трампа бульдозером. Мне же пришло на ум определение «лавина», что уже вовсю гремит с горы. И она снесет к едрене фене весь построенный глобалистами миропорядок.

У нас, конечно, трясутся, пугаются, держатся за ООН и его устав свидетели его секты. Это выглядит благородно. Можно даже назвать «донкихотством». Но слом этого неизбежен.