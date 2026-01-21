Азарёнок: планета меняется, и причём стремительно – Беларусь врывается в мировую повестку!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вновь морозом и свежим ветром врывается Беларусь в мировую повестку. Лично от Трампа, хозяина Белого дома и без пяти минут Гренландии, за его подписью получает Александр Лукашенко приглашение стать учредителем нового международного органа – Совета мира. А кто если не он?
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте!
Нравится нам или не нравится, хотите вы этого или не хотите, но это происходит. Планета меняется, и причем стремительно. Батька называл Трампа бульдозером. Мне же пришло на ум определение «лавина», что уже вовсю гремит с горы. И она снесет к едрене фене весь построенный глобалистами миропорядок.
У нас, конечно, трясутся, пугаются, держатся за ООН и его устав свидетели его секты. Это выглядит благородно. Можно даже назвать «донкихотством». Но слом этого неизбежен.
Григорий Азаренок:
И знаете, о чем я подумал? Уже три года, например, у нас в Минске собирается конференция по безопасности. И там мудрые дипломаты, военные эксперты, аналитики сидят, застегнутые в пиджаки. И камлают: нужна новая архитектура безопасности, нужна новая архитектура.
Но здесь все зависит от больших стран. Если говорить о наших объединениях, БРИКС и ШОС, то нужна воля России и Китая. Но разговоры так и остаются разговорами в пиджаках. А ведь когда Лукашенко говорил: надо быстрее, надо действовать? Да постоянно он об этом кричал.
Громкие заявления Лукашенко на саммите БРИКС читайте здесь.
И вот пока кто-то только говорит, Трамп делает. Нам, может, это очень даже не нравится. Ну, позаламывайте еще руки о международном праве. Тут Макроняка, ставленник Ротшильда, глобалистский пудель и мелкий жулик с подбитым глазом, заявил, что он в Совет мира не войдет. И Стармер еще.
Да кому ты нужен, вшивый? Кучеряшки твои уже примелькались. Ты и президентом скоро быть перестанешь. Так что мы, сильные, обойдемся без тебя, жалкого напомаженного клопа. Разбирайся со своим рукастым и горластым мужем.
Почему Лукашенко? Да потому что сильный. Потому что 30 лет отстаивает суверенитет. Потому что бьется с теми, кого и Трамп ненавидит: глубинное государство, либералы, демократы, предатели самой человеческой природы, извращуги, глобалисты, глобики и гомики. И он их бьет. Бьет одной левой.
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