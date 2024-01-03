Азарёнок о предателях Беларуси: «Многое их связывает с Родиной. Не любовь и материнское чувство – бабло, баблище!»

Новый год – новые скандалы среди уехавших предателей Беларуси. Финансовые потоки за три года истончились, на всех не хватает, а потому внутренняя грызня становится все сильнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый скандал в так называемом Европейском гуманитарном университете. Подробности в рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Помните «Остров сокровищ»? Прекрасная книжка Стивенсона. И мультик-мюзикл советский замечательный. Пересмотрите в новогодние дни. Так вот, теперь знак, означающий беду, опасность, разорение и позор, не черная метка. Бело-красно-белая. Ну, или можно сказать о черной чертовой толстой бабе, беду приносящей. Есть такая конторка. ЕГУ. Змагарская хабза. Преподавателки без знаний, студенты без моральных принципов. Ничего особо интересного – голубые, лезбухи, либералы. Недавно вот толстые тетки-фемки сожрали какого-то одного дядьку, который был по девочкам – он харассментил студенток. Такого в обители либерализма не потерпели, хотя вроде все жертвы были довольны.