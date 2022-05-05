Азарёнок: «Ни на одной фотографии нет даже грязной формы. Сидят где-то под Киевом и вечные видосики снимают»

Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую». Григорий Азаренок, СТВ:

Фраза «пусть Запад спит спокойно». Мы можем еще и колыбельную им спеть. Николай Щекин, философ:

Последний месяц вы помните. Сначала Европа, Запад – досвидос, теперь спите спокойно.

Григорий Азаренок:

Почему Президент об этом говорит? Началась проверка боеготовности сил реагирования – это так называется. Такое приведение войск в формат повышенного тонуса. Это история нормальная. Я сам служил в армии, во время моей службы несколько раз это было, раза три точно. Это нормальные совершенно учения. И сразу же начинаются спекуляции. Начинают эти все, простите, богомерзкие тутбайки бывшие и все остальные, я сегодня читал, начинают инсинуации: а что если, а как, зачем, почему? Понятно, что им надо своих зрителей вечно держать в напряжении, в истерике, всегда ждать какой-то войны, какие-то психозы, чтобы не давать стране жить нормально. Их заказчикам это надо. И Президент сегодня четко дает ответ: спите спокойно.