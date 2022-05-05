Азарёнок: «Ни на одной фотографии нет даже грязной формы. Сидят где-то под Киевом и вечные видосики снимают»
Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».
Григорий Азаренок, СТВ:
Фраза «пусть Запад спит спокойно». Мы можем еще и колыбельную им спеть.
Николай Щекин, философ:
Последний месяц вы помните. Сначала Европа, Запад – досвидос, теперь спите спокойно.
Григорий Азаренок:
Почему Президент об этом говорит? Началась проверка боеготовности сил реагирования – это так называется. Такое приведение войск в формат повышенного тонуса. Это история нормальная. Я сам служил в армии, во время моей службы несколько раз это было, раза три точно. Это нормальные совершенно учения. И сразу же начинаются спекуляции. Начинают эти все, простите, богомерзкие тутбайки бывшие и все остальные, я сегодня читал, начинают инсинуации: а что если, а как, зачем, почему? Понятно, что им надо своих зрителей вечно держать в напряжении, в истерике, всегда ждать какой-то войны, какие-то психозы, чтобы не давать стране жить нормально. Их заказчикам это надо. И Президент сегодня четко дает ответ: спите спокойно.
Николай Щекин:
Вы знаете, эта мразь, о который вы говорите, она так и осталось мразью. И вы правы тогда были, что они не поменяются никогда. Они были негодяями, были предателями, так они и останутся. Я хочу сказать, может быть, очень жестко, они так и сдохнут предателями, как это сейчас и происходит в Украине, в том числе на «Азовстали», в том числе некоторые якобы там из Беларуси.
Григорий Азаренок:
Да, это так называемые «селфироты». Слушайте, так смешно: ни на одной фотографии нет даже грязной формы. Сидят где-то под Киевом и вечные видосики снимают.
Николай Щекин:
По-моему, в ресторанах.
Григорий Азаренок:
И тут еще в Беларуси нам чем-то угрожают. Слушайте, вы позорники. Вы уже в 2020 году все, что могли, нам показали. Помните картинки жалких этих змагариков плачущих, их там девочки утешали, они детей вперед себя везли. А сейчас они каких-то воинов света из себя строят, позорища.
Николай Щекин:
Они недополитические черви, я их так назову. Такие антисоциальные недополитические черви.
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