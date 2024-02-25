Азарёнок и Петровский о провокации в ТЦ: они увидели призраки 2020 года! Но явка на выборах, наоборот, начала расти
Не секрет, что наша страна противостоит сильнейшему внешнему давлению. Коллективный Запад регулярно предпринимает попытки подорвать авторитет власти, разобщить народ и отнять у белорусов их право выбора, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Накануне с этой целью «европейские кукловоды» провернули весьма сомнительную акцию. На экранах рекламных щитов и торговых центров Минска запустили своего рода «обращение» с призывом не ходить на выборы. Доступ к серверам так называемым лидерам «новой Беларуси», засевшим в Польше, передал руководитель одной из рекламных компаний. Однако ставка беглых проиграла. Они не только не смогли удержать белорусов дома, но и еще больше подогрели интерес к электоральной кампании. Эту тему обсудили сегодня с экспертами на стриме «Азаренок. Напрямую».
Григорий Азаренок, СТВ:
После этого резко стала расти явка на выборах. Люди-то наши уже забыли, что вообще происходит. А тут вдруг они увидели призраки 2020 года! «Оно где-то там еще существует, грозит нашей стране. Пойду-ка я на выборы». Даже минчане говорят: везде начала резко явка расти. Пойду-ка я на выборы и проголосую, чтобы это все подальше было.
Петр Петровский, политолог:
Это «шестая колонна». Это те тараканы, которые под плинтусом еще где-то кувыркаются, неизвестно, чем занимаются, грязью вот этой. Единственное, что они могут сделать, – это пустить деструктивный, бессмысленный и отвратительный контент в торговом центре.
Исполнитель трюка, к слову, задолжал кучу денег, которые не собирался возвращать. От долгов и наказания за совершенное преступление деятель сбежал в Польшу.