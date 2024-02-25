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Азарёнок и Петровский о провокации в ТЦ: они увидели призраки 2020 года! Но явка на выборах, наоборот, начала расти

25 февраля 2024 21:12
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Не секрет, что наша страна противостоит сильнейшему внешнему давлению. Коллективный Запад регулярно предпринимает попытки подорвать авторитет власти, разобщить народ и отнять у белорусов их право выбора, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Накануне с этой целью «европейские кукловоды» провернули весьма сомнительную акцию. На экранах рекламных щитов и торговых центров Минска запустили своего рода «обращение» с призывом не ходить на выборы. Доступ к серверам так называемым лидерам «новой Беларуси», засевшим в Польше, передал руководитель одной из рекламных компаний. Однако ставка беглых проиграла. Они не только не смогли удержать белорусов дома, но и еще больше подогрели интерес к электоральной кампании. Эту тему обсудили сегодня с экспертами на стриме «Азаренок. Напрямую».

Азарёнок и Петровский о провокации в ТЦ: они увидели призраки 2020 года! Но явка на выборах, наоборот, начала расти-1

Григорий Азаренок, СТВ:
После этого резко стала расти явка на выборах. Люди-то наши уже забыли, что вообще происходит. А тут вдруг они увидели призраки 2020 года! «Оно где-то там еще существует, грозит нашей стране. Пойду-ка я на выборы». Даже минчане говорят: везде начала резко явка расти. Пойду-ка я на выборы и проголосую, чтобы это все подальше было.

Петр Петровский, политолог:
Это «шестая колонна». Это те тараканы, которые под плинтусом еще где-то кувыркаются, неизвестно, чем занимаются, грязью вот этой. Единственное, что они могут сделать, – это пустить деструктивный, бессмысленный и отвратительный контент в торговом центре.

Азарёнок и Петровский о провокации в ТЦ: они увидели призраки 2020 года! Но явка на выборах, наоборот, начала расти-4

Исполнитель трюка, к слову, задолжал кучу денег, которые не собирался возвращать. От долгов и наказания за совершенное преступление деятель сбежал в Польшу.

# Выборы в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Петр Петровский

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