Азарёнок и Петровский о провокации в ТЦ: они увидели призраки 2020 года! Но явка на выборах, наоборот, начала расти

Не секрет, что наша страна противостоит сильнейшему внешнему давлению. Коллективный Запад регулярно предпринимает попытки подорвать авторитет власти, разобщить народ и отнять у белорусов их право выбора, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Накануне с этой целью «европейские кукловоды» провернули весьма сомнительную акцию. На экранах рекламных щитов и торговых центров Минска запустили своего рода «обращение» с призывом не ходить на выборы. Доступ к серверам так называемым лидерам «новой Беларуси», засевшим в Польше, передал руководитель одной из рекламных компаний. Однако ставка беглых проиграла. Они не только не смогли удержать белорусов дома, но и еще больше подогрели интерес к электоральной кампании. Эту тему обсудили сегодня с экспертами на стриме «Азаренок. Напрямую».