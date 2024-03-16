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Азарёнок: Батька отвергает элитарные, помещичьи, эголитарные, антинародные мифы и бредни!

16 марта 2024 16:50
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Время авторской журналистики. Рубрика «Тайные пружины политики» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азарёнок: Батька отвергает элитарные, помещичьи, эголитарные, антинародные мифы и бредни!-1

Григорий Азаренок, СТВ:
И нет в мире той силы, которая одолела бы Батькину силу. Нет той воли, которая сломила бы его волю. Нет той хитрости и подлости, которая придумала бы, как сломать камень. Беларусь стоит на твердом камне. Конституции. Конституции Лукашенко. Народной Конституции.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Азарёнок: Батька отвергает элитарные, помещичьи, эголитарные, антинародные мифы и бредни!-4

И не про документ я хочу сказать. Бумажка, знаете ли, все стерпит. В украинской Конституции тоже много чего хорошего написано. А про жизнь. Вот вчера прошло грандиозное мероприятие у Батьки. Пришли все поколения. От Виктора Владимировича Шеймана и Лидии Михайловны Ермошиной – тех, кто встал с Батькой тогда, державные люди, жизнь свою положившие за Родину и народ. До Александра Лукьянова и Божены Еремич – те, чьи бои еще впереди. Президент сказал: это начало большого разговора на тему судьбы нашей, нашего бытия, нашего Отечества.

Анализируя различные правовые акты, Батька отвергает элитарные, помещичьи, эголитарные, антинародные мифы и бредни, которые нам навязывают. Засуньте свои статуты ВКЛ под стекло. Достали уже с этим враньем, с этими слюнями, которые вы волочите по полу. Хотите под ляха – он вас и без бумажки выдерет. Если нравится такое, то без нас. А в пример – советскую власть.

Лукашенко: мы поставили конституционный заслон против элитарности!

Азарёнок: Батька отвергает элитарные, помещичьи, эголитарные, антинародные мифы и бредни!-7

Григорий Азаренок:
Белые в пьяных эмигрантских бреднях заходились всегда одним вопросом: а чего мы проиграли? Ну почему? И всегда у них один и тот же ответ нарисовывался: народец не тот. Не понял. Не оценил. Зверь. Варвар. Люмпен. Быдло. Драть надо было на конюшнях побольше. Но мы вас будем драть, элитка, предатели, подзападники, панове, грязь. Наш дух закона – антиэлитаризм.

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# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок

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