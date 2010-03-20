А.Ясюченя: Квартиры могут быть лучше и дешевле

О возведении новостроек говорили представители Мингорисполкома и строительной отрасли.

Как отметил зампредседателя столичной мэрии Андрей Ясюченя, квартиры могут быть лучше и дешевле. И привёл в пример новостройку на улице Героев 120-й дивизии.

Возводимые дома станут энергоэффективнее, и у них будет свободная планировка. Кроме того, жильцы смогут сами вести учёт воды и тепла.

Андрей Ясюченя, заместитель председателя Мингорисполкома:

При грамотной организации строительства и проектирования эти нововведения обеспечивают снижения стоимости квадратного метра, потому что борьба идёт не только за метры — застройщики борются за покупателей, и цена — один из главных критериев.

Стоимость квадратного метра нового коммерческого жилья сейчас удерживается на уровне 1300 долларов, в то время, как государственная цена — 500-800.

Со следующего года планируется ввести 10 миллионов квадратных метров жилого фонда. Уже сейчас реализуется около 120 инвестиционных проектов.