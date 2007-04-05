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Автовокзалы объединит информационная сеть

05 апреля 2007 10:56
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Единая информационная сеть объединит около 50 автовокзалов Беларуси. Новую систему планируют внедрить к 2008 году. Она позволит покупать билеты не только на месте отправления автобусов, но и с других вокзалов. Кроме того, пассажирам будут предоставлены дополнительные услуги. В их числе - приобретение билетов за наличный и безналичный расчет. Такой компьютерной системой сегодня оснащены уже 20 автовокзалов. Это позволило повысить уровень обслуживания пассажиров и уменьшить очереди у касс.
# общество

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