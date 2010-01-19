Автовокзал «Центральный» готовится к кардинальному преображению

В 2011 на его месте появится огромный комплекс, включающий в себя автовокзал, паркинг и торгово-культурный центр.

Автовокзал выходит на новый этап работы. Силуэт здания уже вырисовывается на фоне столичного неба. Монолитный каркас автовокзала «Центральный» практически завершен. Позади – самое тяжелое. На днях рабочие начнут отделку здания. И даже в таком виде читается ультрасовременное будущее вокзала. Стены и крыша будут полностью из стекла. Пассажиропоток – около пяти тысяч человек в день. Над таким крупногабаритным проектом нужно работать не покладая рук. А при таком морозе по-другому и не получится.

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ ВНОСЯТ СВОИ ПОПРАВКИ В СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К этой колонке тропа заросла. Вместо воды – сосульки. На градуснике – –15. И хоть желающих освежиться и напиться прямо из-под колонки в такую пору нет, вода необходима всем и при любой погоде. Между тем по прогнозам синоптиков потепления на ближайшей неделе не наблюдается. Коммунальные службы могут помочь в решении острой проблемы. А пока жителям частного сектора придется поискать воду на чай у соседей.

ОРНИТОЛОГИ И ВОЛОНТЕРЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ДОМИКИ ДЛЯ ПЕРНАТЫХ

Хотя в кормушке есть чем поживиться целой стае, но сегодня, по всей видимости, погода нелетная. Орнитологи и волонтеры изготовят еще сотню домиков для пернатых. Но внести вклад в общее дело может каждый. Ведь соорудить домик можно из чего угодно. Но самый большой дворец для синиц и снегирей построили в парке Челюскинцев. Равнодушных нет. А специалисты не только следят за порядком в кормушках, но и дают дельные советы.

ПЕРЕВОДИТЬ СТРЕЛКИ НА ДЕТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ БУДЕТ КОМПЬЮТЕР

Для управления светофорами и регулирования движения составов на малой белорусской в скором будущем установят микропроцессорную технику. Новая система из компьютера и плазменного монитора придет на смену изжившей себя полуавтоматике, которая занимает целое здание. Пока же юные железнодорожники испытывают технику на современном тренажере, а начальство готовит платформу к внедрению системы на технологической станции.

В ПРИХОДЕ В ЧЕСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА УСТАНОВИЛИ ТРЕТИЙ, ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЯРУС

Свято-Воскресенский храм засиял. В приходе в честь Воскресения Христова установили третий, завершающий ярус. Церковь заиграла яркими оттенками благодаря смелому решению юной художницы Ксении Беляевой. Но все образы написаны по церковным канонам. Центральное место здесь занял «Спас на Престоле». Сейчас прихожане собирают пожертвования на икону святого великомученника и целителя Пантелеимона. Вскоре на белых стенах появятся росписи. Иконописцы уже разрабатывают эскизы.

Георгий Арбузов, священник, исполняющий обязанности настоятеля Свято-Воскресенско й церкви:

– В первую очередь – это события Воскресения Христова, закончены лики всех белорусских святых на колоннах. В главном куполе будет расположен образ Господа Вседержителя. Пантократор так называемый. Далее – лики ангелов, апостолов и так далее.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

В 1952 в Минске решили построить новую площадь. В честь 70-летия белорусского классика ей дали имя Якуба Коласа. А Юбилейную площадь и площадь Свободы ожидала масштабная реконструкция. В результате переписи населения, которая проходила в январе 1979, выяснилось, что в Минске проживает 1 миллион 276 тысяч граждан. Это на 370 тысяч больше, чем в начале 70-х.

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