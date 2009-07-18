Автосалон в Миссури дарит покупателям автоматы Калашникова

АК-47 автосалон в Миссури предлагает клиентам, купившим пикап.

Таким необычным способом владелец автосалона в небольшом городе Батлер (штат Миссури) на Среднем Западе США Марк Мюллер решил поднять уровень продаж своей компании.

По его задумке, во времена кризиса и резкого падения спроса на новые автомобили заинтересовать простого американца купить себе новый, а может и еще один, пикап можно при помощи другой вечной американской ценности — оружия. Акция начинается в августе, о ее продолжительности не сообщается.

Мюллер пояснил телеканалу Fox News, что не будет вручать покупателю автомат вместе с ключами от пикапа, а просто отдаст ему ваучер на 450 долларов (именно столько стоит легально доступная модификация АК-47 в США) на покупку оружия в специальном магазине. «Клиент после того, как получит лицензию на этот вид оружия, пойдет в оружейный магазин и приобретет автомат самостоятельно, оплатив его ваучером», — сказал Мюллер, высказав уверенность в том, что люди заинтересуются его предложением.

Несмотря на то, что автосалон заявляет, что дарит покупателям АК-47, ваучером можно оплатить любую другую покупку в оружейном магазине.

Подобная акция — не первая в истории автосалона. Ранее владелец магазина повышал уровень продаж раздачей покупателям ваучеров на покупку пистолетов, сообщают информагентства.