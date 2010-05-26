Авторские права: за столом переговоров собрались артисты и те, от кого зависит, как и где продаются их диски

Вместе они решали, как защитить музыкальный рынок от подделок и увеличить продажи творческого продукта белорусских исполнителей.

Они часто выходят на одну сцену, но впервые сели за один стол переговоров. И у артистов, и у представителей власти личный, но в тоже время общий интерес: вывести белорусскую музыкальную культуру на качественно новый уровень. Впрочем, слово «качество» звучит довольно часто. Специалисты пытаются понять, почему так называемые CD-R’ы, которые уже давно запретили в Европе, попадают в белорусскую торговую сеть? Ведь, в отличие от литых дисков, они не могут обеспечить ни качества, ни гарантии. Внешне такой диск ни чем не отличается от профессионального, но когда мы его открываем, то видим, что краска легко стирается пальцем. Также диск имеет характерные зеленоватые отливы.

Особо пристальное внимание — вопросу интеллектуальной собственности. Из-за пиратских дисков государство не получает налоги, а авторы — заслуженные вознаграждения. Новый закон об авторском праве поможет решить проблему.

Алексей Бичурин, начальник Национального центра интеллектуальной собственности:

Сейчас рассматривается новый проект закона об авторском праве, который станет новым шагом на пути к защите авторских прав. Мы хотим сделать качественный продукт ближе к покупателю и создать систему законного использования лицензионного продукта.

Порядок в лицензировании музыкальных дисков, уверяют специалисты, наведут. Вопрос, чтобы было, где их выставлять. Проблема продвижения белорусских исполнителей — в отсутствии движения. Если место в сердце покупателя многие заняли, то за место на полках магазинов исполнителям приходится бороться.

Группа «Александра и Константин»:

У нас была ситуация, когда друзья уезжали за границу и хотели подарить кому-то наш диск. Заходили в магазины и не могли найти. Мы им, конечно, подарили, но это не выход. И если в Минске и наши диски, и других белорусских исполнителей при большом желании еще иногда можно найти, то на периферии их практически нет.

Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь:

Хочет человек покупать, не хочет — это другой вопрос. Мы обязаны пропагандировать свое там, где мы живем.

В неравном бою музыкального мерчендайзинга, как правило, побеждают зарубежные исполнители. Лишь в одном столичном магазине мы увидели отдельный стенд с дисками наших артистов. Эта маркетинговая стратегия здесь подняла продажи в три раза. Такому примеру, уверены в Министерстве культуры, должны последовать все музыкальные магазины.

Михаил Козлович, начальник управления искусств Министерства культуры Республики Беларусь:

Нужно, чтобы эти стенды с отечественными исполнителями были. А если они будут постоянно находиться на видном месте, это еще лучше

Качество, вознаграждение и продвижение музыкальной продукции — это как симфония. Если хоть один инструмент зазвучит фальшиво, зритель вряд ли снова придет на концерт. Возможно, чтобы не потерять требовательного слушателя всем звеньям музыкальной цепи стоит расположиться на одном нотном стане, а Министерству торговли выступить в роли скрипичного ключа.