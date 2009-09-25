Автор «учебника» для террористов приговорен к 12 годам тюрьмы

Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс приговорил к 12 годам тюрьмы мужчину, написавшего книгу, в которой объяснялось, как совершать теракты.

По сообщению местных СМИ, осужденный - 39-летний австралиец ливанского происхождения Белал Хазаал. Он распространял свой «учебник» через Интернет. В книге, среди прочего, рассказывалось о том, как сбивать самолеты, совершать нападения на пассажиров автомобилей. Автор также объяснил, каким образом следует совершать покушения на политиков.

Адвокат осужденного заявил, что его подзащитный включил в книгу статьи, написанные другими людьми. По мнению защиты, Б.Хазаал ни в коем случае не хотел призывать совершать теракты.

До ареста Б.Хазаал работал в авиакомпании «Кантас» в аэропорту города Сиднея, сообщает «Интерфакс-Запад».