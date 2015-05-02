Новости Беларуси. Автопробег, посвященный 70-летию Великой Победы, стартовал 2 мая в Минске. Его участники — молодые педагоги из Беларуси и России — посетят святые для белорусов места. 2 мая они отправятся в Хатынь. Перед этим возложили цветы к обелиску «Минск–город-герой».

Во время пробега российские участники будут изучать опыт белорусских коллег. В программе маршрута предусмотрено посещение школ. В свою очередь, наши молодые преподаватели побывают в учебных заведениях российской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федор Черняков, главный специалист Московской городской организации профсоюзов работников народного образования и науки (Россия):

Самая главная цель — лишний раз доказать, что мы являемся братскими народами. Мы себя здесь чувствуем как дома, потому что нас встречают радушно и искренне радуются. Мы видим глаза минчан и понимаем, что нам здесь рады. Так уж получается, что многие ребята не были в Беларуси, не были в Минске, самое главное — в Хатыни. То, что они читали в учебниках, что вызывало у них самые сильные эмоции и чувства — все это увидят. Сегодня у нас запланирован круглый стол с молодыми педагогами Минска. Мы очень хотим послушать опыт молодых педагогов и минчан. Я думаю, диалог будет очень интересный, живой.

Ильдар Хусаинов, председатель Совета молодых педагогов Москвы (Россия):

В этот пробег закладываем как образовательную составляющую, так и культурную. Мы очень хотим познакомиться с культурным наследием города.