Автопарк Борисовской ЦРБ пополнился новейшим реанимобилем

В Борисовском районе сделали важный шаг к улучшению медицинской помощи. Автопарк Центральной районной больницы пополнился новейшим реанимобилем, специально предназначенным для маленьких пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот автомобиль по праву можно назвать «палатой реанимации на колесах»: он оснащен всем необходимым, чтобы оказать экстренную помощь ребенку с первых минут, от современной дыхательной аппаратуры до мониторов и специальных транспортировочных устройств. Реанимобиль будет работать не только на территории Борисовского района.

Александр Дрозд, главный врач Борисовской центральной районной больницы:

Бригада, которая осуществляет оказание медицинской помощи как новорожденным детям, так и более старшему населению нашего региона. Спасает жизни наших детей. Выезды, конечно, по требованию. Выезды фактически ежедневно. Разные ситуации случаются. И болезни, и травмы.

Параллельно в больнице идут масштабные обновления: ремонт фасада и кровли, тепловая модернизация основного корпуса. Все это вместе – и новая техника, и ремонт здания – поможет сделать медпомощь еще более качественной и доступной.