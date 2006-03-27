Автомобилям в Минске станет "удобнее"

В районе столичного проспекта Победителей планируется возведение многоуровневой стоянки на 300 машиномест. Она расположится за кинотеатром <Москва> и будет сочетать в себе функции паркинга и торгового центра. Кроме этого на 74 места будет расширена открытая автостоянка на улице Слободской — это позволит жителям микрорайона <Малиновка> убрать авто из дворов и не бояться за их сохранность. Одновременно на улице Уборевича планируется строительство новой автогазозаправочной станции.