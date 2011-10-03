Автомобилисты на улице Парниковой в Минске превратили гостевую парковку в личную

Авторский проект поддержали жильцы дома по улице Парниковой и сотрудники местного ЖЭСа.

Всего за несколько дней арендованные квадратные метры залили асфальтом, огородили цепью и подготовили для разметки. Уже скоро парковке присвоят статус товарищества собственников, и владельцы смогут распределить места по принципу нумерации квартир, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Вашкевич, инициатор строительства парковки:

Делаем товарищество, возьмём в аренду землю — и будет наша парковка. И будем спокойно ставить машины. И будем отвечать, снег убирать, чистить и мести.